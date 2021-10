El FC Barcelona fa fora Koeman després de la derrota a Vallecas

Xavi Hernandez és el substitut més probable, tot i que no s'incorporarà de manera immediata

Actualitzada 28/10/2021 a les 07:43

El FC Barcelona va anunciar la matinada d'aquest dijous la destitució del tècnic del primer equip, Ronald Koeman, després que els blaugranes perdessin, a Vallecas (1-0), el seu segon partit consecutiu a LaLiga Santander.«El president del club, Joan Laporta, li ho ha comunicat després de la derrota davant el Rayo Vallecano. Ronald Koeman s'ha acomiadat de la plantilla aquesta nit», va informar l'entitat blaugrana en un comunicat en el qual agraeix al preparador neerlandès «els serveis prestats» i li desitja «molta sort» en la seva vida i la seva carrera professional.La derrota davant el Rayo situa al conjunt blaugrana novè a la classificació, amb 15 punts de 30 possibles, la qual cosa els situa a la mateixa distància -8 punts- del líder de la competició, el Reial Madrid, que del descens.Al mal joc de l'equip i els mals resultats en Lliga -encara no sap el que és guanyar com a visitant aquesta temporada- cal sumar la mala arrencada a la Lliga de Campions.I és que en la màxima competició continental ha sofert dues golejades davant el Bayern de Munic (0-3) i el Benfica (3-0) i només ha pogut guanyar per la mínima al Dinamo de Kíev al Camp Nou (1-0).Fonts del club blaugrana van confirmar que el favorit per a ocupar la banqueta que Koeman deixa vacant és Xavi Hernández, actual entrenador de l'A el Sadd de Qatar.No obstant això, la contractació del que va ser capità del Barça encara no està tancada, per la qual cosa l'entrenador del filial, Sergi Barjuan, podria dirigir a l'equip de manera interina en la visita de l'Esportiu Alaves en la competició domèstica, aquest dissabte, i en un nou duel de Champions a Kíev dimarts que ve.