Condemnen a la FIFA a Brasil a indemnitzar a l'inventor de l'esprai arbitral

La firma Heine Allemagne, inventora de l'esprai, denuncia violació de drets d'autor

Actualitzada 28/10/2021 a les 23:45

Un tribunal brasiler va condemnar a la FIFA a indemnitzar a Heine Allemagne, inventor del 'esprai' que usen els àrbitres per a marcar les faltes i la distància de la barrera, per violar els drets d'autor i actuar amb mala fe, van informar aquest dijous els seus advocats.Una cort d'apel·lacions de Rio de Janeiro va acceptar el recurs presentat per Spuni, empresa propietat de Allemagne, i va determinar que la Federació Internacional de Futbol Associació (FIFA) repari «els danys causats en raó de l'ús no autoritzat del 'esprai' en competicions».El valor de la indemnització serà definit en una pròxima etapa del procés, que s'arrossega des de 2017 en la Justícia brasilera, segons van indicar en una nota els advocats de Allemagne, que reclamen el pagament d'almenys 50 milions de reals (9,1 milions de dòlars) per al seu client.La victòria en la Justícia brasilera podria establir jurisprudència, una vegada que la signatura de Allemagne té la patent del 'esprai' registrada en altres 43 països.El tribunal de Riu va considerar en la seva sentència, dictada el dimecres, que la FIFA va actuar amb mala fe durant les negociacions que va mantenir amb l'inventor brasiler per a l'ús del 'esprai'.D'acord amb la denúncia, l'òrgan rector del futbol mundial «va abusar de la bona voluntat» de Allemagne, «utilitzant l''esprai' de manera gratuïta i aprofitant el saber fer» de la seva empresa per a «la implementació del producte, mentre ocultava la marca d'aquest».Segons els seus advocats, Allemagne va assessorar la FIFA per a adoptar l'ús del 'esprai' d'escuma, avui convertit en un element essencial per al col·legiat de camp i que ha possibilitat dinamitzar el ritme dels partits.No obstant això, l'inventor assegura que «mai» va ser «adequadament» reconegut o recompensat per això, la qual cosa al seu entendre «viola una garantia fonamental» i configura una «pràctica il·lícita al Brasil i en diverses jurisdiccions».La defensa de Allemagne va recordar que el Comitè d'Ètica de la FIFA, amb seu a Ginebra (Suïssa), va obrir una recerca oficial sobre el cas en 2020 davant possibles «desviaments de conducta i legals», però aquesta va ser «sumàriament» arxivada després d'obtenir una victòria en primera instància al Brasil, decisió ara revertida.«La reobertura de la recerca serà un dels fronts internacionals que seran analitzats pels advocats de l'inventor», van subratllar en la nota.