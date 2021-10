Edgar Hernández estarà entre un i dos mesos de baixa

Pateix una subluxació de ròtula i un pinçament al menisc

Actualitzada 26/10/2021 a les 21:14

El Gimnàstic no podrà comptar amb Edgar Hernández durant un o dos mesos. El davanter s'ha sotmès aquest dimarts al matí a les proves mèdiques, les quals han determinat que pateix una subluxació de ròtula i, també, tal com ja va avançar l'entrenador grana, Raúl Agné, després del partit contra el Linares, un pinçament al menisc.

Edgar Hernández va tornar a la titularitat aquest diumenge passat després de recuperar-se plenament de l'esquinç del lligament lateral intern del genoll dret. Aquesta lesió el va fer perdre el partit contra el Sabadell i sortir de suplent contra el Castellón, encara amb molèsties, però en el qual va aconseguir anotar el gol de l'empat. El seu compromís amb l'equip és innegable i, tal com ha manifestat Agné en més d'una ocasió, «és un orgull comptar amb un jugador com Edgar».

La seva gran feina dins, però també fora del camp, va fer que, un cop plenament recuperat, Edgar tornés a la titularitat. Ho va fer aquest diumenge passat en el partit que va enfrontar el Nàstic contra el Linares Deportivo al Nou Estadi. Amb tot, Edgar només va poder estar sobre el terreny de joc durant 37 minuts, fins que el seu altre genoll, l'esquerra, va dir prou. El davanter va baixar a rebre una pilota al mig del camp, escorat a banda dreta, i quan va fer una passada en llarg cap a l'altra banda, va notar un fort pinçament que el va fer llançar-se immediatament a terra.

Per tal de no agreujar més la lesió, Agné va donar entrada a Pablo Fernández i Edgar es va quedar sent atès pels metges. Dos dies després, el futbolista i el club ja coneixen el veredicte, una subluxació de ròtula i un pinçament al menisc. Un pronòstic força millor de l'esperat, ja que, com a mínim, no hi ha ruptura i, per tant, el temps de recuperació hauria de ser menor. Des del club, com és habitual, remarquen que «l'evolució marcarà la seva disponibilitat», però el més probable és que Edgar Hernández estigui de baixa al voltant de dos mesos.

Torna a omplir-se la infermeria

La lesió d'Edgar es produeix una setmana després de la de Pedro del Campo, dos futbolistes molt importants per a Raúl Agné, i justament després que la infermeria es buidés per complet. Carlos Albarrán, Nil Jiménez i Pol Ballesteros van recuperar-se de les seves respectives lesions aquesta setmana passada i tots tres van entrar en convocatòria contra el Linares Deportivo. Així doncs, Agné ha recuperat tres homes, però n'ha perdut uns altres dos que, fins ara, venien jugant tots els minuts que el seu físic els permetia.

En el cas de Pedro del Campo, el futbolista era un dels pocs que jornada rere jornada repetia a l'onze titular. De fet, dels nou partits disputats fins al moment, només se n'ha perdut un, el d'aquest passat cap de setmana per la lesió fibril·lar a l'isquiotibial dret, que es va fer en el partit anterior contra el Castellón. Sembla que Agné té força clar el substitut de Del Campo, Fullana, per qui ja va apostar contra el Linares, però ara s'obre una nova oportunitat per a Pablo Fernández i Pedro Martín, que hauran de lluitar per aquesta vacant que deixa Edgar al costat de Fran Carbia.