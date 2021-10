Bonilla soluciona el partit (3-1)

Tres centrades del sorià van donar els tres gols al Nàstic

24/10/2021

FITXA TÈCNICA

Nàstic: Manu García, Joan Oriol, Aythami, Quintanilla, Pol Domingo (Pol Prats, 79'), Ribelles, Fullana, Buyla (Bonilla, 57'), Robert Simón, Carbia (Pedro, 79) i Edgar (Pablo Fernández, 36').

Linares: Nauzet, Perejón, Josema, Fran Lara, Barbosa (Migue Marín, 68'), Sanchidrián, Rodri, Meléndez (Lolo, 68'), Luis Castillo (Fede, 83'), Hugo Díaz (Copete, 83') i Fran Carnicer (Etxaniz, 68').

Gols: 1-0, Quintanilla (65'); 2-0, Pablo (73'); 3-0, Carbia (74'); 3-1, Copete (95')

Àrbitre: Manuel A. Pérez Hernández (col·legi madrileny). Va mostrar la targeta groga al local Ribelles; i al visitant Castillo.

Incidències: Partit disputat al Nou Estadi que va acollir 5.231 espectadors en la jornada 9 de Primera RFEF

Raúl Agné va apostar per donar continuïtat a l'onze que va sortir contra el Castellón, només amb el canvi obligat de Pedro del Campo per Fullana, per lesió, amb el retorn d'Edgar, que semblava plenament recuperat de la lesió, al lloc de Pablo Fernández i amb l'aparició de Buyla per Bonilla. Aquest onze va haver de ser modificat abans d'acabar la primera meitat per la lesió d'Edgar. La segona meitat va canviar quan va entrar Javi Bonilla al terreny de joc. Tres centrades seves van acabar en els tres gols que van donar la victòria als tarragonins que van fer història amb una ratxa de cinc victòries en els cinc primer partits jugats al Nou Estadi.La primera meitat va començar molt oberta, amb tots dos equips buscant jugades en llarg per marcar aviat. Amb el pas dels minuts els tarragonins van anar agafant més control del partit, però també va començar a cometre més errades en la sortida de pilota que van provocar alguna ocasió favorable per al Linares Deportivo. Una d'aquestes errades en la sortida va obligar a Manu García a estirar-se al màxim per evitar el gol visitant. Abans, Carbia va posar la por al cos dels jugadors andalusos pressionant bé al porter, obligant-lo a desviar la pilota ràpidament. Aquesta va topar amb el davanter tarragoní i va acabar sortint molt a prop de la portería visitant.Les imprecisions del Nàstic van provocar que es comencés a escoltar algun xiulet a la grada, camuflat per aplaudiments. Els grana, malgrat que no es trobaven del tot còmodes sobre el terreny de joc van buscar la porteria de Nauzet a través de passades en llarg que Edgar s'encarregava de baixar. Una d'aquestes va acabar amb un xut de Carbia des de la frontal que va atrapar el porter rival. Una altra va acabar amb Edgar centrant des de l'esquerra i Simón rematant des de l'altra banda de l'àrea, en un xut que també va desviar Nauzet.Quan només s'havia disputat mitja hora de partit, Edgar Hernández, que recuperava la titularitat després de les molèsties al genoll, va tornar a recaure de la lesió. Va fer un canvi de joc de dreta a esquerra, però en el moment que va colpejar l'esfèrica va llençar-se a terra amb signes de molèsties al genoll. Agné no va dubtar i el va canviar ràpidament per Pablo Fernández. En aquest últim tram de partit, jugadors i afició tarragonina van reclamar un penal sobre Robert Simón, que prèviament ja n'havia demanat un altre. Aquest semblava més clar, però l'àrbitre no ho va considerar i Carbia va agafar l'esfèrica morta i va disparar per sobre de la porteria de Nauzet.La segona meitat va començar amb un Linares més ben posicionat sobre el terreny de joc i amb una bona ocasió de gol per a Hugo Díaz que va acabar aturant Manu García. Semblava que el Nàstic no reaccionava i Agné va començar a moure banqueta. El primer en entrar va ser Javi Bonilla, qui es va convertir en l'home del partit. El sorià va entrar per Buyla, en banda esquerra i va ser un autèntic perill en l'atac grana. Abans de transformar aquest perill en gols, Pablo Fernández va marcar el primer del partit, després d'una entrada de Pol Domingo per la dreta, però l'àrbitre va xiular fora de joc de Robert Simón que va intentar arribar a l'esfèrica en primera instància.Aquest gol anul·lat sembla que va espavilar al Nàstic que en la següent ocasió va aconseguir el primer del partit a la sortida d'un córner. Bonilla la va penjar al segon pal on va entrar amb tot Quintanilla per avançar els locals. Amb el gol el partit va agafar color completament grana gràcies a Bonilla. El '3' grana va tornar a servir un bon córner que va pentinar Ribelles perquè Pablo Fernández, ara sí, poses el 2-0 en el marcador. Sense temps a celebrar, en el minut següent, una nova centrada de Bonilla, aquest cop sense pilota aturada, va assistir a Carbia que, de cap, va fer el 3-0 per sentenciar el partit.Amb el resultat ampli el Nàstic estava desbocat i va començar a jugar sense cap mena de pressió. Ja en els últims minuts, el Linares va escurçar distàncies per posar el punt final al partit. Amb el 3-1 el Nàstic estableix un nou rècord al Nou Estadi, guanyant els cinc primers partits de lliga i continua de ple en la lluita per l'ascens.