En la prèvia del partit el club va organitzar una jornada lúdica per a famílies

Actualitzada 24/10/2021 a les 23:13

El Nàstic ha guanyat avui per tres gols a un al Linares Deportivo en un diumenge perfecte pel que fa a climatologia i futbol. L'afició ha pogut vibrar amb bon temps dels tres gols, tots ells anotats en la segona meitat del partit, i veure com el Nàstic ha establert un nou rècord de victòries consecutives.A més, els més petits han pogut gaudir abans del partit d'una jornada social, amb diverses activitats a fer al pavelló del Nàstic i al camp annex. També s'han posat dos estands davant el pavelló, un per als bons comerç de Tarragona i l'altre per l'Associació Espanyola Contra el Càncer.