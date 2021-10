Agné: «Una de les coses que més m'agraden és el que aporten els suplents»

El tècnic es mostra molt satisfet per la cinquena victòria consecutiva

Raúl Agné es va mostrar molt content per la victòria aconseguida pel Nàstic en el partit d'aquest diumenge contra el Linares Deportivo. «És un resultat més que positiu, perquè és molt difícil guanyar cinc partits seguits en una categoria tan igualada», va dir l'entrenador, qui va afegir que «hem començat freds, no portàvem la pilota on volíem, però els partits duren 90 minuts i sabíem que si no encaixàvem, acabaríem guanyant perquè sempre marquem a casa».Agné va recordar que «no juguem sols, una cosa són les sensacions i l'altra és la realitat. El partit no em preocupava perquè ells tampoc ens estaven generant molt, i a la segona ho hem arreglat», i afegia que «m'agradaria dominar del minut 1 al 95, però això no és possible». Sobre el mal inici, el tècnic comentava que «no era problema del mig del camp, volíem pressionar a dalt, però no aconseguíem robar», i argumentava que «Fullana crec que ha fet un gran partit i és difícil jugar a aquest nivell després de tant de temps».El de Mequinensa es va desfer en elogis cap als seus futbolistes i va remarcar que «una de les coses que més m'agraden és el que aporten els suplents». De noms propis, va destacar el de Pablo Fernández, de qui va comentar que «ha canviat el signe de partit» i de Bonilla va assenyalar que «té un guant al peu esquerre». Agné també va parlar de Cirkovic, que ja ha té la documentació necessària per jugar en lliga, però el tècnic va incidir que «encara no té l'alta competitiva».Finalment, Agné va parlar de la lesió d'Edgar, i va avançar que «sembla que és la part exterior del menisc. Edgar ha notat un pinçament al menisc, a l'altre genoll, el que no es va lesionar, però haurem d'esperar a l'avaluació mèdica per veure que té exactament».