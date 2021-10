Tres punts i fer història al Nou Estadi

El Gimnàstic de Tarragona vol fer bo l'empat a Castelló amb una victòria davant el Linares aquest diumenge a les 12 h

Actualitzada 23/10/2021 a les 19:19

El Gimnàstic de Tarragona buscarà uns tres punts a casa davant el Linares per continuar a la zona alta dels play-off de la primera RFEF. Una victòria aquest diumenge seria la cinquena seguida dels grana a casa, una xifra històrica del club al Nou Estadi que faria bo l'empat fora de casa davant el Castelló.El rival a batre, el Linares Deportivo, no està realitzant un bon inici de temporada i se situa penúltim de la categoria amb sis punts. Un equip enganyós que pot posar en problemes als d'Agné després d'aconseguir cinc dels seus punts fora de casa, esgarrapant punts a rivals d'altura com l'Atlético de Baleares i l'Alcoyano.Carlos Albarrán i Nil tornen a estar disponibles per un Raül Agné que està obligat a modificar l'onze després de la lesió del sempre present Pedro del Campo. D'aquesta manera els grana tornaran a un model de 4-4-2 amb Manu Garcia a la porteria. Alex Quintanilla i Aythami tornaran a ser a l'eix de la defensa amb Joan Oriol i Pol Domingo a les bandes a l'espera de més rodatge de Carlos Albarrán, que acaba de recuperar-se de la seva lesió i encara no ha debutat aquesta temporada. El centre del camp el formarán Ribelles i Fullana que substituirà al lesionat Del Campo. Robert Simón i molt possiblement Bonilla se situaran a les bandes i la punta d'atac la protagonitzarà de nou el golejador Edgar Hernández, que ja es troba totalment recuperat de les seves molèsties, juntament amb l'incombustible Fran Carbia.El Nàstic vol mostrar una vegada més la seva solidesa al fortí del Nou Estadi aquest diumenge a les 12 h.