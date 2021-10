El Nàstic organitza una jornada social per aquest diumenge

Servirà de prèvia per al partit contra el Linares

Actualitzada 19/10/2021 a les 19:48

La jornada de diumenge davant el Linares Deportivo (12 hores) arrencarà amb activitats infantils i també familiars a les instal·lacions del Nou Estadi.

A partir de les 9.30 hores, els voltants del Nou Estadi comptaran amb una gran oferta d'activitats de la mà de Salting Tarraco i el Nàstic per a que tots els menors de 15 anys gaudeixin de l'esport. També per als majors, que podran participar en l'esmorzar popular al Bar de l'Estadi.



De 9.30 a 11.30 hi haurà esmorzar popular al bar de l'Estadi (entrepà i beguda a escollir per 3€), sis espais de Salting Tarraco a l'interior del Pavelló del Club Gimnàstic (castell inflable, eliminador, porteria de futbol i tres llits elàstics), un gimcana esportiva de futbol amb obstacles d'habilitat, tècnica i precisió sobre el camp annex de gespa natural, amb la supervisió d'entrenadors del futbol base, i dos estands, un per col·laborar amb l'AECC de Tarragona i un informatiu de Bons Comerç, al costat del Pavelló del Club.A més a més, l'11 inicial del Nàstic saltarà a la gespa del Nou Estadi amb la samarreta rosa per commemorar el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama. Cinc d'aquestes samarretes es sortejaran a les xarxes socials del Club. Mentre que les altres sis es donaran a l'AECC Tarragona per recaptar fons solidaris.