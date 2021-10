El Fundació Barça Genuine s'estrena davant el Nàstic

Els blaugrana han escollit els tarragonins per a disputar el primer partit de la seva història

Actualitzada 18/10/2021 a les 18:10

El Nàstic Genuine ha estat el primer rival del nou equip Fundació Barça Genuine, que aquesta temporada debutarà a LaLiga Genuine Santander 2021-2022.

L'equip blaugrana va escollir al Gimnàstic de Tarragona, equip pioner de la competició nacional, com a primer rival per competir i també compartir en període de preparació pel nou curs esportiu.

L'equip Fundació FC Barcelona, que va realitzar la jornada de portes obertes el passat mes de setembre per tal de confeccionar l'equip, ha pogut debutar davant el conjunt dirigit per Rafel Magrinyà en una jornada plena de valors i amistat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Els presidents de tots dos conjunts, Joan Laporta i Josep Maria Andreu han estat partícips de la germanor existent entre tots els jugadors, tècnics i familiars que conformen la competició. El president blaugrana, Joan Laporta, ha valorat molt positivament aquest primer partit i especialment que el Nàstic sigui el primer rival «perquè el seu president va ser qui em va donar la idea que el Barça formés part de LaLiga Genuine. L'ambient que hi ha, els jugadors amb les seves famílies, els entrenadors, és important per a tots ells i per a la societat».

D'altra banda, el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, ha volgut destacar la importància que té la participació del Barça en aquesta competició de la qual van ser els pioners «vull agrair al president Joan Laporta i la gent de la Fundació tot l'esforç que han fet per participar a LaLiga Genuine on tots els clubs estem encantats de tenir-los».

Com és tradicional a la competició organitzada per LaLiga, tots dos equips han fet la tradicional Haka abans del partit. L'esportivitat i companyonia ha imperat en el transcurs del duel amistós; i al finalitzar, la il·lusió ha continuat amb la foto de família i una rotllana conjunta amb la participació dels dos presidents. Tots els jugadors, tècnics, representants institucionals i familiars han gaudit d'aquesta jornada de futbol i valors, on els grana s'han desplaçat amb el bus oficial del Nàstic.

«El Gimnàstic de Tarragona agraeix a la Fundació FC Barcelona aquesta invitació tan especial per ser primer rival de la història i els hi desitja molta sort en el seu debut a LaLiga Genuine Santander, esperant repetir grans partits de futbol com aquest», ha expressat el club en un comunicat.