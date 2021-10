Edgar Hernández demostra el seu absolut compromís amb el Nàstic

Agné va assegurar que el davanter va voler jugar a Castelló tot i estar lesionat i el punta va marcar un gol que va valer un punt

Actualitzada 17/10/2021 a les 12:52

No hi ha cap dubte del compromís dels jugadors de la primera plantilla del Gimnàstic de Tarragona amb el club. Almenys, no hi ha signes que així hagi de ser. És més, aquest dissabte, va quedar clar que n'hi ha un que està cent per cent amb el Nàstic, segons les paraules del seu entrenador, Raúl Agné.Després de l'empat a un gol a Castalia, l'entrenador grana va manifestar en roda de premsa que el davanter «estava lesionat, però ha volgut jugar i, amb jugadors així, un entrenador no està content, sinó el següent». De fet, la decisió del jugador, d'arriscar, va ser més que beneficiosa per a l'equip, ja que l'ex del Sabadell va marcar un gol que va significar un punt en un dels camps més complicats de la categoria.Cal recordar que a Andorra va haver de retirar-se lesionat el veterà punta, de 34 anys, que s'ha convertit en titular indiscutible al Nàstic a base d'esforç. Va patir al llarg del duel al país veí un esquinç en el lligament lateral intern del seu genoll dret i, tot i que la previsió inicial era la d'estar un parell o tres de setmanes fora, va forçar i, fins i tot, va estar dins de la convocatòria de la setmana passada, en la victòria grana contra el Sabadell (1-0). No va participar, però va ser un dels futbolistes que va estar a la banqueta.Edgar, a més, va ser un dels jugadors que va parlar després del duel a Castelló. Va sortir a la zona mixta amb gel en el seu genoll dret. «Encara estic una mica ranquejant de la petita lesió que vaig tenir», va manifestar el futbolista, el qual no estava del tot content amb el punt que es van emportar els seus cap a Tarragona. En aquest sentit, va detallar que «és un punt amb sabor a poc, però li donarem valor, ja que l'hem aconseguit contra un dels equips cridats a estar a dalt». «Després del gol del Castellón, hem estat superiors a ells. A la primera part hem estat molt bé i, si aquest equip té una cosa, és que lluita fins a l'últim minut», va valorar el català.