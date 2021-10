Neuville es corona al Ral·liRACC amb el seu Hyundai

El WRC decidirà el campió a Monza el mes vinent

Actualitzada 17/10/2021 a les 17:01

L'onzena i penúltima prova del Campionat del Món de Ral·lis de la FIA ha finalitzat aquest diumenge al podi del Passeig Jaume I de Salou amb la segona victòria consecutiva de Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) i repeteixen triomf respecte al 2019. L'equip belga ha dominat la cursa des de la primera jornada de competició, situant-se primers a partir del cinquè tram i mantenint la posició fins al dissetè, amb el que ha finalitzat la competició.El Mundial finalitzarà amb l'ACI Rally Monza a Itàlia, que tindrà lloc del 18 al 21 de novembre i en el qual es decidiran els títols mundials de Pilots, entre Sébastien Ogier i Elfyn Evans, de Copilots, entre Julien Ingrassia i Scott Martin, i de Constructors, al que opten Toyota i Hyundai, a més del campionat de suport WRC entre Yohan Rossel i Kajetan Kajetanowicz.La tercera i última etapa s'ha disputat aquest matí amb dues passades pels trams de Santa Marina (9,10 quilòmetres) i Riudecanyes (16,35 quilòmetres), sent la segona passada per aquesta última la Power Stage que ha atorgat punts addicionals als cinc primers classificats. Amb les dues primers posicions consolidades per Thierry Neuville i Elfyn Evans, respectivament com a primer i segon, l'interès s'ha centrat en la progressió de Dani Sordo-Cándido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC), que han estat els més ràpids en tots els trams celebrats aquesta jornada, desplaçant així de la tercer plaça a Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), posició que havien ocupat durant les dues jornades prèvies. Els espanyols han guanyat el Power Stage per davant precisament dels dos primers classificats, Neuville i Evans.A més, l'equip de Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe i el seu Hyundai i20 Coupe WRC han aconseguit a Salou el seu segon triomf de la temporada després del que van aconseguir a l'Ypres Rally del seu país, Bèlgica. La segona posició d'Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota Yaris WRC) els permet de mantenir les opcions al títol, que es decidirà a l'última prova de la temporada, mentre Dani Sordo-Cándido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC) ha estat els autèntics protagonistes de l'últim dia, ja que ho han guanyat tot i el pilot de Cantabria ha aconseguit el seu segon podi de l'any –l'altra va ser a Portugal– el primer per al seu copilot, el gallec Cándido Carrera.Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) s'han hagut de conformar amb la quarta posició, tot i que segueixen comptant amb suficient marge per intentar aconseguir el seu vuitè títol mundial a Monza el proper mes de novembre. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) han ocupat la cinquena posició, amb els espanyols Nil Solans-Marc Martí classificant-se en vuitè lloc en el seu debut amb un Hyundai i20 Coupe WRC.Eric Camilli-Maxime Vilmot (Citroën C3 Rally2) han vençut a la categoria WRC2, en la que ja és campió Andreas Mikkelsen, mentre que a WRC3, la victòria ha estat per Reeta Hämäläinen-Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo). En aquesta categoria ja no estaven a la sortida d'aquest matí Pepe López-Borja Rozada (Škoda Fabia Rally2 evo), després de detectar una avaria al motor quan ocupaven la tercera posició després d'haver rodat gairebé tota la cursa en segon lloc. Per últim, la victòria de Sami Pajari-Marko Salminen (Ford Fiesta Rally4), segona aquest any, els hi ha permès d'aconseguir el títol de JWRC, convertint-se el pilot finlandès en el campió més jove i el primer del seu país en els 20 anys d'història de la categoria, ja que l'espanyola era l'última cita del calendari.