Thierry Neuville no dona cap oportunitat i continua regnant al Ral·li RACC Catalunya

La parella Sordo-Carrera és quarta i encara té opció de pujar al podi

Actualitzada 16/10/2021 a les 20:06

La parella Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe amb el Hyundai i20 Coupe WRC no dona cap oportunitat als seus competidors i continua regnant a la classificació del Rally RACC Catalunya. S'han imposat a les tres especials, y han estirat fins a gairebé deu segons la distància que els separava dels segons classificats a la general, la parella formada per Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota Yaris WRC). La part més positiva del matí ha estat l'evolució de Dani Sordo-Cándido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC), que s'han anat acostant a la tercera plaça ocupada per Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).La segona jornada del 56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de España 2021, ha engegat aquest matí amb 58 vehicles a la zona d'assistència de PortAventura World. Aquest divendres va concloure la cursa per als participants a la Peugeot Rally Cup Ibérica, la Beca Rallye Team Spain i la Copa Suzuki Swift, que ja no han sortit avui.Amb set trams per endavant, els equips s'han enfrontat a unes condicions molt similars a les d'ahir. Unes carreteres d'asfalt en molt bon estat han acollit a terres tarragonines el primer bucle del dia, format per les especials de Savallà (14,08 km), Querol-Les Pobles (19,17 km) i El Montmell (24,40 km). A la tarda, la segona passada per les mateixes especials s'ha sumat a l'etapa urbana de Salou (2,24 km), que posava fi a la segona jornada del ral·li.El més destacable de la segona passada per les especials ha estat que el regnat de Neuville ha durat fins al quart tram del dia, però al cinquè -Querol-Les Pobles-, Ogier li ha igualat el temps i han arribat empatats. Al segon passi per El Montmell, Ogier ha aconseguit superar-lo i ha estat el més ràpid. L'últim tram disputat al Passeig Jaume I de Salou no ha suposat canvis a la classificació. Al final de la segona jornada, Neuville-Wydaeghe continuen com ahir liderant la classificació general, seguits d'Evans-Martin i d'Ogier-Ingrassia. L'equip format per Sordo-Carrera continua quart, una mica més allunyat, però amb opcions d'aspirar demà a la tercera plaça del podi després que el pilot de Cantàbria li hagi esgarrapat a Ogier gairebé sis segons a l'especial de Salou.Nil Solans-Marc Martí (Hyundai i20 Coupe WRC) ha tingut una bona regularitat al llarg de la jornada, un resultat positiu gràcies en part als ajustaments realitzats al vehicle.A la classificació de WRC2, Eric Camilli-Maxime Vilmot (Citroën C3 Rally2) continuen líders. A la de WRC3, Reeta Hämäläinen-Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo) conserven la primera plaça, seguits per Pepe López-Borja Rozada (Škoda Fabia Rally2 evo), que han ofert una magnífica actuació. Jan Solans-Rodrigo Sanjuán (Citroën C3 Rally2), en canvi, s'han vist obligats a abandonar després d'una sortida de carretera.El tercer i últim dia del RallyRACC se celebra demà, diumenge 17, amb els clàssics trams de Santa Marina (9,10 km) i Riudecanyes (16,35 km), que es correran a dues passades. La Power Stage, que atorga punts addicionals als cinc primers classificats, serà precisament la segona passada per Riudecanyes. En total, 50,90 km cronometrats d'un total de 259,74. La jornada s'iniciarà a les 6:00 hores a PortAventura World, i acabarà a les 13:44 al parc tancat del Passeig Jaume I de Salou. A partir d'aquella hora, se celebrarà la cerimònia de podi i el lliurament de trofeus als vencedors.