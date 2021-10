Taules vibrants (1-1)

El Nàstic empata en un partit d'aquell que es recorden, amb lesions, expulsions, gols i un repartiment de punts que va acabar sent just

Actualitzada 16/10/2021 a les 20:12

CASTELLÓN

Álvaro Campos, Sibille, Edu Luna (Diori, 80'), Salva Ruiz, Dani Torres, Carles Salvador, Vicente Esquerdo (Mario Barco, 55'), Ortuño (Kandoussi, 55'), Koné (Aarón, 80') i César Díaz (Borja, 65').



NÀSTIC

Manu García, Pol Domingo (Pedro Martín, 83'), Alex Quintanilla, Aythami Artiles, Joan Oriol, Javier Ribelles (Jannick Buyla, 68'), Pedro Del Campo, Javi Bonilla, Robert Simón, Pablo Fernández (Edgar Hernández, 60') i Fran Carbia (Pol Prats, 83').



GOLS

1-0, César Díaz (3'); 1-1, Edgar Hernández (70').



ÀRBITRE

Fernando Bueno Prieto (Madrileny). Va mostrar la targeta groga als locals Dani Torres (2, 61'), Koné, Campos i Carles Salvador; i als visitants Jannick Buyla, Edgar Hernández i Pedro Del Campo.

Empatar a Castalia contra tot un Castelló mai ha de ser un resultat per a lamentar-se amb escreix. Ara bé, el Nàstic va tenir l'oportunitat d'aconseguir alguna cosa més, ja que va jugar bona part de la segona meitat amb un home més a causa de l'expulsió de Dani Torres. Edgar Hernández, ja recuperat de la seva lesió de genoll, va igualar la diana matinera de César Díaz i va donar un punt a un Nàstic que continua sense guanyar fora, però que va deixar bones sensacions a un Castalia que va fer molt de goig.Raúl Agné va apostar, per primera vegada en el que va de temporada, per un 4-3-3. Condicionat per les característiques del rival i també ajudat per les dimensions del terreny de joc, el tècnic grana va creure oportú reforçar la zona central i va apostar, amb la mateixa porteria i la mateixa defensa que sempre, per un centre del camp format per Javier Ribelles, Pedro Del Campo i Javi Bonilla. El primer actuava d'àncora i els altres dos, per davant, eren, presumptament, els encarregats de crear joc. Tot i això, el rival va entendre bé les intencions del Nàstic i va ser capaç de tapar tant a l'ex de l'Olot com al sorià. A dalt, Robert Simón per la dreta, Carbia per l'esquerra i Pablo Fernández com a punta referència.No hi ha res pitjor en el món del futbol que, en un camp amb molta pressió local et marquin a l'inici de l'enfrontament. Doncs van ser tres els minuts que va trigar César Díaz a obrir la llauna. En una falta lateral que va pentinar un jugador local, César Díaz, que no acostuma a fallar-les, la va fer entrar. 1-0 i tot un món per endavant.No aconseguia el Nàstic trobar el camí per fer mal al rival. El Castellón va posar cloroform al duel i els grana no van saber interpretar, inicialment, la forma de fer mal. A nivell defensiu, algunes errades començaven a penalitzar als d'Agné i, en el creatiu, ni Del Campo ni Bonilla l'encertaven. Des del darrere, Aythami era l'encarregat de conduir el joc, amb la dificultat que això suposa. Un central té moltes menys possibilitats de fer alguna passada que pugui provocar mal al rival.La primera arribada perillosa dels visitants va arribar als divuit minuts de joc. Joan Oriol, entrant des de l'esquerra, es va canviar l'esfèrica de cama i va disparar amb la seva cama menys bona. El meta Campos la va desviar. Immediatament, a punt va estar d'arribar el segon gol local en un cos a cos entre Ortuño i Aythami en el qual semblava que el central havia topat amb ell, però el col·legiat no va assenyalar res.Es va quedar amb les ganes el mateix Ortuño, qui va estar a punt d'anotar, novament, en una acció en la qual Aythami va tornar a ser protagonista. En aquesta ocasió, el canari no va ser el que va acabar amb el mèrit, ja que el punta local va fer-li una bicicleta dins de l'àrea que el va deixar assegut. El seu tret, davant de Manu García, el va atrapar bé el meta del Nàstic.El Nàstic va començar a fer-se l'amo del joc. Va tenir deu minuts bons al final. Va aconseguir l'equip tarragoní que el rival no passés del centre del camp durant uns minuts i, fins i tot, Bonilla va fregar el gol. Va ser en un tret, en el 38', en el qual Campos, novament, va salvar la situació. Les perspectives de cara a la segona meitat havien millorat, i molt.Un tret alt de Robert Simón en el 56' va ser del poc destacat en el primer tram del segon acte, just després del doble canvi realtizat per Sergi Escobar, donant entrada a Kandoussi i a Mario Barco per Ortuño i el lesionat Vicente Esquerdo.El partit va començar a moure's a partir de l'hora de joc, quan Raúl Agné va donar entrada a Edgar Hernández, que va tornar de la lesió de genoll. Va ser un canvi de punta per punta, ja que Pablo Fernández va ser l'home sacrificat. Tot seguit, va veure la segona groga Dani Torres per un cop a Pedro Del Campo. El Castellón es va quedar amb deu i era el moment d'aprofitar-se'n. La primera mesura que va prendre Agné va ser donar entrada a Jannick per Ribelles, buscant incrementar el dinamisme a la medul·lar grana.Amb Edgar, sempre passen coses i, amb un home més, el Nàstic va agafar confiança i va començar a combinar. En una d'aquestes, en el 70', Aythami, que era a l'àrea, la va posar fàcil cap a l'esquerrà qui, amb cama dreta, va batre Campos.Després de la diana, el partit va començar a pujar de revolucions. Una dura entrada de Jannick Buyla, que va significar la groga per al centrecampista del Nàstic, va provocar una tangana que va acabar amb groga per a Edgar Hernández i per a Campos. Els dos es van abraçar, però el col·legiat va veure potser que era un acte massa efusiu i el va interpretar de forma diferent.Amb el duel en la recta final i set minuts més el descompte per disputar-se, el tècnic del Nàstic va posar tota la carn a la graella. Pedro Martín i Pol Prats van entrar per Pol Domingo i Fran Carbia. Així, Robert Simón va endarrerir la seva posició fins al lateral dret, deixant l'extrem del mateix cantó a Prats. A dalt, Edgar i Pedro amb Jannick, Bonilla i Del Campo en la creació.Els minuts finals van ser d'anades i tornades per part dels dos rivals. A més, l'emoció es va allargar nou minuts més, que van ser els que va descomptar Fernando Bueno Prieto, a causa de les pèrdues de temps pel que va suposar la groga a Jannick i per les lesions, bàsicament.