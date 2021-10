L'ODHC i l'equip de la Pobla de Mafumet campions de Bàsquet 3x3 als Ranking Games

Aquesta competició és un esdeveniment esportiu per a empreses, corporacions i institucions

Actualitzada 16/10/2021 a les 13:38

Un cap de setmana ple d'esport corporatiu

La jornada inaugural dels Ranking Games de la Pobla de Mafumet acaba amb l'Observatori dels Drets Humans de Catalunya (OCHD) com a campions de Bàsquet 3x3 en la categoria masculina, i amb l'equip de la Pobla de Mafumet com a guanyadors en la disciplina mixta.Les finals, disputades al Pavelló Municipal i al Complex Esportiu, enfrontaven a l'ODHC amb Ballestas Reus; i al grup de treballadors de la Pobla de Mafumet amb Ca la Tere. Pel que fa a les medalles de bronze, MareNostrum es va endur la masculina i A+Sport la mixta.Aquest primer dia de competicions ha servit per coronar els campions en Bàsquet 3x3 i per presentar tots els equips. Cal destacar que en cada categoria participen 8 conjunts disposats a donar-ho tot per acabar la jornada de diumenge amb l'Estrella Ranking Games, el trofeu que proclama una empresa com a guanyadora absoluta de l'esdeveniment.Mentrestant, la direcció dels jocs ja ha anunciat qui s'endurà el Premi Especial Equip Màster, el qual reconeix al planter més veterà; el Premi a la Creativitat, que es lliura a l'entitat amb el millor vídeo de presentació; i el Premi al Millor Vestuari. El primer guardó serà per a FCC Tarragona, mentre que el segon se l'endurà Salut i Treball, i el tercer se l'emportarà Valoriza.L'esport corporatiu continuarà a les 10h amb el Running, i a les 17h d'aquest dissabte amb el Pàdel i el Tennis Taula. Les tres disciplines es poden veure lliurement al Camp de Futbol Municipal (Running), al Complex Esportiu (Pàdel) i al Pavelló (Tennis Taula).