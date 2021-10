Agné: «Edgar estava lesionat, però ha volgut jugar»

L'entrenador del Nàstic, content pel punt i feliç per tenir un davanter com l'ex del Sabadell

Actualitzada 16/10/2021 a les 19:14

Raúl Agné, entrenador del Gimnàstic de Tarragona, va valorar el partit a Castalia positivament i, l'empat, com «un bon punt, en un camp complicat i un gran rival, però amb una sensació agredolça, ja que Fran ha tingut el segon».Segons el seu criteri, el Castellón també ha jugat un bon partit i, en aquest sentit, ha manifestat que «hem estat mereixedors del punt, igual que el rival».Ha llençat grans paraules a l'autor del gol, un Edgar Hernández que «estava lesionat, però ha volgut jugar i, amb jugadors així, un entrenador no està content, sinó el següent».De l'ex del Sabadell ha afegit que «ens aporta gol i experiència, és una gran persona en el vestuari».Finalment, el de Mequinença ha explicat per què ha canviat de sistema, passant del 4-4-2 habitual a un 4-3-3: «Volíem més control de la pilota, i així ha estat. Ells tenen un centre del camp molt físic i volíem generar superioritats».