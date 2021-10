Thierry Neuville amb Hyundai aconsegueix el liderat en el primer dia del Ral·li RACC Catalunya

Ogier ha rodat en una còmoda tercera plaça

Thierry Neuville, al costat del seu copilot Martijn Wydaeghe, a bord del Hyundai, s'ha fet amb el lideratge en el primer dia del Ral·li RACC Catalunya. Amb 83 participants s'ha iniciat aquest matí des de PortAventura World el 56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Ral·li d'Espanya 2021, penúltima prova puntuable per al Campionat del Món FIA de Rallies. Competitivament, la jornada ha constat de dues passades per les especials Vilaplana (20,00 km), La Granadella (21,80 km) i Riba-Vermella (14,21 km), amb 112,02 km cronometrats dels 660,59 que formaven aquesta primera jornada, la més llarga per la distància a recórrer entre la zona d'assistència i la ubicació dels trams.Amb Sébastien Ogier, líder provisional del mundial, i Elfyn Evans disputant-se el títol, ha estat el gal·lès –al costat del seu copilot Scott Martin– el més ràpid en les tres especials matinals amb la seva Toyota Yaris WRC, encara que empatant en la segona amb el Hyundai i20 Coupe WRC de Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe. Això li ha permès finalitzar aquest primer bucle amb una renda de gairebé 8 segons sobre els belgues mentre Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) rodaven en una còmoda tercera plaça a una mica més de 12'', seguits dels espanyols Dani Sordo-Cándido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC) a gairebé 17''. La primera retirada important era la de Takamoto Katsuta-Aaron Jonhston, que se sortien de la carretera en el primer tram i, encara que aconseguien completar-lo amb el seu Toyota Yaris WRC, ja no podrien continuar.No obstant això en la repetició de les especials la carrera feia un tomb amb Thierry Neuville marcant els millors temps a Vilaplana i La Granadella, després del qual se situava com a nou líder provisional amb només 3 dècimes de segon sobri Elfyn Evans, que fins i tot tenia un toc en iniciar aquesta especial mentre en l'anterior es retiraven Ott Tänak-Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), per una sortida de carretera. La jornada concloïa amb un nou millor temps de Neuville-Wydaeghe, que finalitzaven aquest primer dia com a líders provisionals amb només 7 dècimes de segon d'avantatge sobre Evans-Martin i amb 19.4'' sobre Ogier-Ingrassia. Mentrestant, els espanyols Sord-Carrera han aconseguit reduir la diferència amb les posicions de podi, ocupant la quarta plaça molt prop dels francesos de Toyota.Bona jornada també en el debut de Nil Solans-Marc Martí, que s'ha saldat amb algun problema puntual en entelar-se el cristall davanter del Hyundai i20 Coupe WRC en el segon tram i realitzar una virolla en el tercer, a causa del desgast dels pneumàtics davanters, finalitzant aquesta primera etapa novens. A WRC2 són líders Eric Camilli-Maxime Vilmot (Citroën C3 Rally2) i en WRC3 Reeta Hämäläinen-Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 Evo), amb segona posició de Pepe López-Borja Rozada (Skoda Fabia Rally2 Evo) i cinquena de Jan Solans-Rodrigo Sanjuán (Citroën C3 Rally2).Demà dissabte dia 16 es disputarà la segona etapa en la qual es realitzaran set trams cronometrats amb 117,54 km de velocitat dels 489,96 totals. Es faran dues passades per les especials de Savallà (14,08 km), Querol-Els Pobles (19,17 km) i El Montmell (24,40 km) més la urbana de Salou (2,24 km), amb la qual conclourà la jornada de nou a PortAventura World. L'etapa començarà a les 7.15 hores i conclourà a partir de les 19.15.