Castellón i Gimnàstic reviuran antigues rivalitats en el partit de demà

Castalia sempre ha estat una olla bullint durant les visites del Nàstic i es preveu un gran ambient en un duel de màxima rivalitat

Actualitzada 14/10/2021 a les 19:42

Sense baixes

Sortiran espurnes aquest dissabte a Castalia durant el retornat duel Castellón-Gimnàstic de Tarragona. Ambdós conjunts tornen a veure's les cares, aquesta vegada a la recentment creada Primera RFEF, tercera categoria en importància del futbol espanyol.Són històrics els duels en els quals els dos conjunts han acabat amb la tensió pels núvols durant i després dels 90 minuts. La rivalitat entre el Castelló i el Nàstic és històrica i ara que han tornat a coincidir en la mateixa categoria, s'espera que el duel tampoc decebi a les graderies.Sempre des del respecte i l'esportivitat, des de Castelló van començar a escalfar el duel la setmana passada. Després del triomf al camp de l'UCAM Murcia (0-1), l'entrenador del pròxim rival del Nàstic va demanar «omplir Castalia contra el Nàstic». L'afició del Castellón es va desplaçar en massa a Múrcia i el tècnic ho va agrair, tot suplicant que «demano des d'aquí a tota aquesta gent que ja no temi excusa, Castalia ha de tenir una gran entrada perquè puguem anar a per una altra victòria».Situats en una bona zona a la classificació, sobretot en el cas dels visitants, ambdós equips han iniciat el curs amb la mateixa il·lusió i idèntic objectiu: pujar a la Segona Divisió A. No serà senzill, ja que, entre els 40 equips repartits en els dos grups, tan sols quatre conjunts tenen dret a ascendir: el primer de cadascun d'ells i els dos vencedors d'unes eliminatòries d'ascens que disputaran fins a vuit conjunts (quatre per grup).Els valencians i els catalans tenen uns números força similars en aquest inici de temporada. Deu punts del Castelló per tretze del Nàstic. Un partit ha perdut més el quadre que actuarà com a local que el seu rival. I, en les estadístiques golejadores, tot també és molt semblant entre ambdues esquadres. Set dianes a favor del Nàstic per les cinc encaixades, per les set marcades i sis rebudes del Castelló. L'única diferència en aquest sentit, doncs, és que el Nàstic ha encaixat una diana menys.Pel que fa a baixes, el Castellón arribarà al duel amb tota la plantilla disponible, una bona notícia pel seu entrenador qui, a poc a poc, va trobant el seu onze ideal. Són molts els jugadors que s'hauran de tenir en compte de cara a demà, però destaquen, per exemple, el gran fitxatge d'aquest passat mercat d'estiu. Pablo Fernández, als seus 36 anys, busca el seu penúltim viatge en el futbol, en aquest cas, semi-professional, i ha escollit tornar a casa. Per les venes de l'extrem hi continua corrent el perill i, a costat del punta Koné, formen una davantera temible.Pel que fa al Nàstic, tornarà a la convocatòria Jannick Buyla, deslligat ja dels seus compromisos internacionals. No viatjaran per lesió Carlos Albarrán ni Pol Ballesteros i tampoc es desplaçarà a terres valencianes Alexandar Cirkovic, que encara no compta amb la documentació necessària per poder jugar a les competicions espanyoles.