Ogier i Toyota, els més ràpids en el Shakedown

Actualitzada 14/10/2021 a les 14:28

Aquest matí s'ha posat en marxa el 56 Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada, Ral·li d'Espanya 2021, onzena i penúltima prova del Campionat del Món de Rallies de la FIA, prova que fins diumenge que ve se celebrarà en les carreteres de Tarragona i Lleida amb el complex d'oci PortAventura World com a epicentre de la carrera.Els pilots inscrits en el Shakedown o tram de proves del Coll de la Teixeta (4,31 km) han començat a les 9.01 hores a realitzar les seves respectives passades, sent els primers els de Prioritat 1 i continuant posteriorment els no Prioritaris amb l'objectiu de realitzar els últims ajustos i posada a punt de cara a les especials que disputaran a partir de demà divendres.El recorregut íntegre d'aquest tram, a més, formarà part de les dues passades per Riudecanyes, que es disputarà el diumenge en l'última jornada i el segon pas de la qual serà el Power Stage que atorga punts addicionals als cinc primers classificats. La majoria de pilots han realitzat quatre vegades el Shakedown, sent el millor temps per a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) amb un registre de 2.33.6, seguits per Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que han marcat un crono de 2.33.8. A continuació s'han classificat Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) amb 2.34.0, Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC) amb 2.34.2 i Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) amb 2.34.4.A més de Sordo/Carrera, l'altre equip espanyol que competeix amb un cotxe de la categoria RC1 és el format per Nil Solans/Marc Martí, que debuten amb un Hyundai i20 Coupe WRC i que s'han classificat en desena posició, amb un temps de 2.36.1, ressenyant a més que han intentat aprofitar al màxim aquesta oportunitat completant sis passades en el Shakedown.En WRC2 l'equip més ràpid ha estat el format per Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov, que competiran amb un vehicle diferent al que s'havia inscrit inicialment, canviant el Volkswagen Polo GTI R5 per un Škoda Fabia Rally2 Evo amb el qual han marcat un temps de 2'41''8. En el que afecta la categoria WRC3 els més ràpids han estat els Campions d'Espanya de 2020, Pepe López/Borja Rozada (Škoda Fabia Rally2 Evo), amb un crono de 2'42''8.La primera jornada de carrera, aquest divendres 15 d'octubre, constarà de sis trams cronometrats i un total de 112,02 quilòmetres de velocitat. Les tres especials, a les quals es donaran dues passades, són Vilaplana (20 quilòmetres), La Granadella (21,80) i Riba-vermella (14,21), com tots els del ral·li sobre asfalt. L'etapa arrencarà a les 8 hores des del parc d'assistència de PortAventura World i finalitzarà en aquest mateix lloc a partir de les 20.44 hores, després de 45 minuts d'assistència i un pas previ pel podi de Salou.