La primera cursa d'obstacles temàtica arriba a Tarragona dissabte

L'Egyptian Race es desenvoluparà al parc del Francolí a partir de dos quarts de deu del matí

Actualitzada 14/10/2021 a les 13:45

Tarragona es prepara per acollir un esdeveniment esportiu molt especial, ja que es tracta de la primera cursa d'obstacles temàtica d'àmbit nacional: l'Egyptian Race. La cita tindrà lloc el proper dissabte 16 d'octubre a partir de dos quarts de deu del matí al parc del Francolí, des d'on sortiran els participants de la cursa en direcció al parc ecohistòric del Pont del Diable seguint el curs del riu, per tornar al mateix Parc Francolí, punt d'arribada de la prova.En aquesta edició de 2021 a Tarragona s'espera que l'Egyptian Race arribi a congregar entre 300 i 350 participants, principalment procedents de l'Aragó, el País Basc, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i la mateixa Catalunya.Segons explica la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, «continuem amb l'aposta de l'Ajuntament per acollir esdeveniments esportius atractius i d'àmbit nacional i internacional i que alhora proporcionen un retorn per al comerç i l'hostaleria locals, ja que compten amb participants i acompanyants de diferents llocs que poden aprofitar per conèixer la ciutat i gaudir dels atractius que ofereix».Per la seva banda, Enric Tarrasó, de JT Race Events SL, destaca que «el respecte a l'entorn natural i el foment del turisme i el comerç local que ofereix la carrera s'afegeixen a l'espectacle i la diversió com a punts forts de l'esdeveniment».Sobre el funcionament de l'Egyptian Race, l'organització explica que els participants aniran sortint per tongades en intèrvals d'entre 20 i 30 minuts dividits per categories: Èlit masculí i femení i Grups d'Edat masculí i femení, que són els corredors i corredores professionals; i les categories amateurs Individual, Parelles i Equips. D'altra banda, l'Egyptian Race està dividida en dues modalitats de cursa: l'Egyptian Pro, prova estrella de 12 quilòmetres amb 35 obstacles; i l'Egyptian Fast, de 6,5 quilòmetres, on s'han de superar una selecció dels obstacles més emblemàtics del recorregut.L'espectacularitat i la diversió són les senyes d'identitat de la cursa, però la modalitat Pro és a més puntuable per a la Liga Nacional OCRA, la Liga Nacional AOCO, les lligues autonòmiques i l'Egyptian National League, a més de classificatòria per als campionats Nacional, Europeu i Mundial. D'altra banda, la modalitat Fast, realitzada exclusivament per a categoria amateur individual, és putuable per a l'Egyptian National League.La carrera sortirà des d'un village totalment equipat amb els elements i obstacles de la cursa: zona d'entrega de premis, photocall… Tot preparat per a espectadors i acompanyants. El village, ubicat al Parc Francolí, rebrà les persones participants a partir de dos quarts de vuit del matí i serà el lloc de la inauguració (a dos quarts de deu del matí), a més del lloc de sortida (a les deu del matí) i d'arribada. Al mateix lloc es farà entrega dels trofeus als primers classificats.Les inscripcions continuen obertes i es poden fer al web www.egyptianrace.es