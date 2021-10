El Reus Deportiu reprendrà la major part de la seva activitat aquest dimecres després de l'incendi

S'han cremat la sauna, el bany de vapor i la zona dels jacuzzis i no hi ha hagut cap dany personal

Actualitzada 13/10/2021 a les 11:29

L'incendi que ha cremat la zona de saunes del Reus Deportiu aquest dimarts a la nit ha afectat «la sauna, el bany de vapor i els jacuzzis», segons ha detallat aquest matí en una roda de premsa d'urgència, Mònica Balsells, presidenta de l'entitat roig-i-negra.

En el moment de l'incendi, les instal·lacions estaven tancades al públic i només hi havia el servei de neteja i altres treballadors, els quals han alertat de l'emergència al 112 i als Bombers.

Balsells s'ha felicitat perquè «no hi ha hagut cap dany personal», tot i que ha lamentat que «hem passat una nit molt llarga. A quarts de deu va començar a sortir fum, vam avisar els Bombers i es va cremar la zona de sauna». «Encara no tenim l'informe dels Bombers, però ens alegrem que no hi hagi hagut cap dany personal», ha afegit.Fa una setmana que va obrir la sauna i, des del club, neguen que hagi estat cap tipus d'acció intencionada. «Per ara ho descartem, seria una sopresa majúscula», ha apuntat la presidenta, qui no ha pogut fer encara una valoració econòmica dels danys, però ha avisat que «no serà barat».«No sabem si va originar-se a la sauna o en els llums que hi ha sobre de la sauna, però se suposa que és un tall del circuit elèctric, encara que haurem d'esperar», ha afegit.L'activitat al club ha petit una petita aturada, encara que aquest dimecres a la tarda, «a partir de les dues, estarà obert el gimnàs i també les seccions, però estem pendents de la piscina, que esperem que demà ja pugui tornar a l'activitat», segons Mònica Balsells.«Vull donar les gràcies a tothom que ha ajudat, com Bombers, Mossos, l'alcalde, o la Noemí Llauradó (presidenta de la Diputació)», ha sentenciat la presidenta.