Set jugadors del Nàstic encara no han debutat aquesta temporada

Pol Prats es va estrenar en la 2021-22 a les acaballes de l'enfrontament del passat diumenge contra el Sabadell (1-0)

Actualitzada 12/10/2021 a les 18:51

Set futbolistes de la primera plantilla del Gimnàstic de Tarragona encara no han debutat aquesta temporada. Pels motius que sigui, aquests futbolistes estan inèdits en aquesta 2021-22 i, en alguns casos, la seva participació en les pròximes cites és directament proporcional al seu futur més immediat en el club. Va sortir d'aquest grup de jugadors diumenge Pol Prats, que va debutar davant del Sabadell disputant els vuit últims minuts del duel.Óscar Sanz i Karim L'Koucha representen aquesta situació. Els dos jugadors han pujat aquesta temporada al primer equip procedents del CF Pobla de Mafumet i, de moment, no han gaudit de la confiança de Raúl Agné. Són dos dels set futbolistes inèdits fins ara. Óscar Sanz és l'únic centrecampista de tall defensiu que hi ha a la plantilla grana a banda de Javier Ribelles. Ni quan aquest últim no ha disputat cap minut, Sanz ha pogut debutar. Agné no està convençut que, almenys de moment, pugui ser un centrecampista vàlid per tenir pes en el primer equip i, fins i tot, en pretemporada l'ha utilitzat més com a defensor central. El cas de Karim també és complicat. Va quallar una bona pretemporada i pot actuar tant per banda com en la punta d'atac en el 4-4-2 que dibuixa Raúl Agné. L'extrem ha de millorar molt en la faceta defensiva, entre d'altres, però per la seva projecció, ni ell ni Sanz poden quedar-se sense tenir minuts. Si la situació s'allarga fins al mes de desembre, no seria descartable que se'ls busqués una sortida en forma de cessió.El cas de futbolista inèdit que més crida l'atenció és el de Marc Trilles. Fitxat la passada temporada com un dels millors centrals de la Segona Divisió B, enguany ha disputat zero minuts. Ha quedat eclipsat per Aythami Artiles, indiscutible des de la seva arribada aquest estiu, i per la regularitat d'Alex Quintanilla. Raúl Agné ha explicat moltes coses sense dir-les, i una és que no hi haurà variacions, almenys de moment, en la defensa si no hi ha una justificació en forma de lesió, sanció, o gran baixada de rendiment. L'equip compta actualment amb aquests tres centrals (a banda del polivalent Pol Domingo) i, de moment, únicament són dos els que estan tenint protagonisme.Carlos Albarrán no ha pogut jugar fins ara per una raó molt senzilla: està lesionat i, encara que el seu retorn es presumeix proper, encara haurà d'exercitar-se un parell o tres de setmanes més per poder tornar a tenir minuts de joc. Tindrà complicat entrar a l'onze perquè Pol Domingo està demostrant un gran nivell, però ell sap que, sempre que ha estat bé físicament, ha acabat jugant com a titular i, enguany, no vol canviar aquesta dinàmica amb Raúl Agné.Alexandar Cirkovic encara no té la documentació necessària per poder saltar a la gespa i, per tant, no és un jugador que pugui estar disponible per a Raúl Agné. I, per últim, Gonzi i Venetikidis estan a l'ombra de Manu García. Cap dels dos porters té moltes opcions de posar-se els guants, encara que la temporada és molt llarga.