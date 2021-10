El Nàstic organitza la primera Marea Grana de la temporada

Els socis podran gaudir del Castellón-Nàstic per 25 euros (desplaçament més entrada)

Actualitzada 13/10/2021 a les 12:03

El Gimàstic de Tarragona organitza la primera Marea Grana de la temporada, aquest dissabte, a Castelló. El conjunt grana s'enfronta als valencians dissabte, a les cinc de la tarda, i el club ha posat en marxa un desplaçament massiu amb un preu de 25 euros, que inclou el viatge en autobús i l'entrada a l'Estadi de Castalia. Per als socis d'entre 4 i 13 anys, el preu baixa fins als 15 euros.A banda, el Nàstic també posarà entrades a disposició dels socis que vulguin viatjar amb els seus propis mitjans. El preu és de 15 euros, o de 5 euros pels joves del rang d'edat entre els 4 i els 13 anys. Els més joves poden entrar de forma gratuïta.La sortida es realitzarà el mateix dissabte des de la plaça Imperial Tarraco a un quart de quatre de la tarda i, al Nou Estadi, un quart d'hora més tard. La tornada s'efectuarà una vegada finalitzi el xoc i el dia màxim per apuntar-s'hi és divendres, a dos quarts de dues del migdia.Els interessats a formar part de la Marea Grana poden passar per les oficines a partir d'aquest dimecres a la tarda. L'horari d'oficines és de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de quatre a set de la tarda. El club grana recorda que aquesta promoció exclusiva per a socis està limitada a les 200 entrades facilitades pel Castellón.