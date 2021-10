El Barça no dona opcions al CB Salou i s'emporta la Lliga Catalana EBA (55-81)

Els de Jesús Muñiz van mostrar-se molt imprecisos de cara a cistella i van acabar-ho pagant

Muñiz, superat

No va poder ser. El Club Bàsquet Salou es va quedar amb les ganes d'alçar el títol de campió de la Lliga Catalana EBA després de caure, aquest dimarts al migdia, contra el filial del FC Barcelona per un més que contundent 55-81. En una final no es poden tenir tantes errades en el llançament com va tenir un Salou que va haver d'anar a remolc des del principi. De fet, mai va ser capaç de manar a l'electrònic del Pavelló Salou Centre i va acabar caient contra un rival millor, que va saber plantejar el partit a la perfecció.La derrota salouenca no amaga el gran campionat que han realitzat els de Jesús Muñiz, els quals estan creixent any a any i s'estan consolidant com un dels rivals més temibles a l'EBA, amb aspiracions que es van incrementant amb el pas de les temporades.Algunes jugades aïllades d'Oscar Ngomo i d'altres accions ben defensades per Marc Morales van ser de les poques situacions que van salvar un CB Salou que va arribar a fallar cistelles d'aquelles que sempre entren. El primer quart va ser el clar reflex del que va representar un partit per a oblidar pels salouencs, que actuaven com a locals. La segona cistella de l'equip de Muñiz va arribar en el minut 7'18. Va ser el 4-14, a càrrec d'un Ngomo que també havia anotat la pirimera cistella. Així, era impossible poder plantar cara a un Barça que, simplement, esperava l'errada rival i atacava amb velocitat i dinamisme, els que aporten la joventut que caracteritza la seva plantilla. Els blaugrana, comandats per l'MVP de la final, Agustín Ubal, van demostrar un joc més coral i van saber jugar amb l'ansietat d'un rival que veia com se li allargava el duel per moments. Amb un 11-20 es va arribar al final del primer quart.Les imprecisions locals es van allargar també al segon quart i el marcador ho reflectia ben clarament. No hi havia manera que els de Jesús Muñiz entressin en el duel i, amb un màxim desavantatge de -18, els salouencs van marxar al descans. En el tercer període es va trencar tot. Els intents d'Ngomo de canviar les coses no anaven acompanyats de suficients arguments i el 37-64 que mostrava el marcador a falta de deu minuts ho deia tot. Al final, un quart d'impotència i baixada de braços per part d'un Salou que ja torna a pensar en la Lliga EBA, la competició que marcarà el seu futur.Jesús Muñiz va reconèixer després de l'enfrontament que «estem decebuts, ja que no hem demostrat la nostra millor versió, no hem entrat bé al partit i, a més, el nivell físic del Barça ha estat molt bo i no l'hem pogut igualar». Va deixar clar que un dels problemes dels seus va ser que «no hem estat concentrats» i va posar èmfasi en el llançament per part dels seus. «Podíem haver competit més el partit, però el nostre inici no ha estat bo i no hem anotat els llançaments exteriors», va sentenciar.