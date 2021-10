Indestructibles a casa (1-0)

Un Nàstic efectiu al cent per cent de cara a porteria derrota amb gol de Carbia a un Sabadell que falla tres gols 'cantats'

Sempre Carbia

FITXA TÈCNICA

NÀSTIC

Manu García, Pol Domingo, Alex Quintanilla, Aythami Artiles, Joan Oriol, Robert Simón, Javier Ribelles, Pedro Del Campo (Francesc Fullana, 83'), Nil (Javi Bonilla, 59'), Pablo Fernández (Pol Prats, 83') i Pedro Martín (Fran Carbia, 53').



SABADELL

Kike Royo, Óscar Rubio (Muguruza, 73'), Aleix Coch, Guillem Molina, Dani Sánchez, Néstor (Gabarre, 73'), Aguza, Alfred Planas (Jacobo, 64'), Aaron Rey, Boniquet i Kaxe (Ezzarfani, 64').



GOLS

1-0, Fran Carbia (61').



ÀRBITRE

Sergio Escriche Guzmán (Valencià). Va mostrar la targeta groga als locals Manu García i Pablo Fernández; i al visitant Aguza.



INCIDÈNCIES

El Nou Estadi va acollir a 5.021 espectadors.

El Gimnàstic de Tarragona continua intractable a casa. Quarta victòria consecutiva al Nou Estadi dels tarragonins, que van desfer-se, per la mínima, del Sabadell gràcies a un solitari gol de Fran Carbia. Els visitants van gaudir de tres ocasions claríssimes que no van transformar (amb possible gol fantasma inclòs) i van quedar-se en zona de descens.La lesió d'Edgar Hernández va obligar a Raúl Agné a canviar novament la davantera. El tècnic de Mequinença va apostar per Pablo Fernández i Pedro Martín, deixant Carbia com a revulsiu. De fet, Edgar, tot i haver-se lesionat en el genoll a Andorra, també va ser dels convocats.Una altra de les novetats va ser l'estrena en la titularitat de Nil. El jove arribat de l'Espanyol B estava picant a la porta feia jornades i l'ha acabat llençant a terra. Nil va jugar com a extrem esquerre i, a la banda contrària, ho va fer Robert Simón. Ribelles i Del Campo van repetir a la medul·lar. A la porteria, com sempre, Manu García i, en defensa, de dreta a esquerra, Pol Domingo, Alex Quintanilla, Aythami Artiles i Joan Oriol.En cap moment es va notar la posició a la taula classificatòria de l'un i de l'altre. Els sabadellencs van portar la iniciativa en molts moments de l'enfrontament i, a més, van gaudir d'ocasions suficients per marxar al descans amb un marcador ampli. Quatre minuts va trigar a avisar el conjunt visitant, amb una gran deixada de Nestor en forma de cop de tacó que, des de l'esquerra, no va transformar Dani Sánchez per poc.Una de les aïllades ocasions dels locals va arribar en el 9', amb una rematada amb l'exterior de la cama dreta de Simón que va acabar a córner. En el 13' va començar el festival visitant. Néstor es va plantar sol davant de Manu García i va disparar a la dreta del meta grana i, quatre minuts després, Aarón Rey va disparar des de lluny.El centre del camp del Nàstic no funcionava, Del Campo no trobava a cap company i les úniques pilotes que rebien els davanter del Nàstic eren, en realitat, pilotades llargues a les quals ni Pedro ni Pablo hi podien arribar. El duel, a més, va estar envoltat de polèmica per una acció en el 36' en la qual Aarón Rey va driblar dos defensors del Nàstic, la va posar enrere i Néstor va disparar. Manu la va desviar i va semblar que la pilota entrava, però no queda clar si va creuar tota la línia o no. El cas és que el col·legiat no va donar gol.Un tret de falta directa molt llunyà en el 40' de Joan Oriol i una rematada als núvols de Pedro Martín en el 45' van maquillar una mica el mal joc d'un Nàstic que es va veure superat en qualitat, velocitat i intel·ligència per part d'un rival al qual només li faltava encert.Que no jugui Fran Carbia tots els minuts amb el Nàstic fa temps que és incomprensible. No hi ha cap davanter que aporti tant com ell sobre el verd i, sempre que surt, crea, genera i lluita. Sense Edgar al cent per cent, ell era imprescindible, però ho va tornar a demostrar com a revulsiu. El tarragoní va ser el primer canvid d'Agné, quan havien passat vuit minuts de la sortida del descans i, en el 61', ja va inaugurar el marcador. Va ser després d'una gran centrada des de la dreta de Robert Simón que va rematar enlairant-se i amb el cap. Instants abans, Aarón Rey, espectacular jugant però fatal decidint de cara a porteria, va tornar a plantar-se al davant de Manu García i, novament, va fallar.El gol va aportar molta tranquil·litat als tarragonins i, al mateix moment, als sabadellencs els van entrar totes les presses. De fet, Antonio Hidalgo va esgotar les cinc substitucions quan encara mancava poc menys d'un quart d'hora de duel, conscient que no es podia deixar absolutament res en el tinter.Amb l'objectiu d'intentar rematar la feina i d'assegurar-se el duel, Agné va retirar del terreny de joc dos homes que estaven molt cansats, com Pablo Fernández i Del Campo. Van ingressar al terreny de joc Pol Prats, que debutava aquesta temporada, i Fullana.El quadre local va esgarrapar al final tots els segons que va poder i, fins i tot, va acabar el partit sense esgotar tots els canvis. En va fer tres dels cinc possibles.