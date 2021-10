Agné: «Hem guanyat i estic encantat»

L'entrenador del Nàstic reconeix que l'equip no va entrar bé al partit, però lloa la tasca de la defensa

Actualitzada 09/10/2021 a les 21:24

«Hem guanyat i estic encantat». A nivell anímic, aquest és l'anàlisi de Raúl Agné, entrenador del Gimnàstic de Tarragona, després de derrotar al Sabadell gràcies a la diana de Fran Carbia als 61 minuts de joc.A nivell del que es va veure sobre la gespa, el tècnic va comentar que «no hem entrat com en altres partits, ells han tingut un parell d'ocasions molt clares i ens hem trobat amb el gol».Va reconèixer Agné que «no hem tingut ocasions reals, però ens hem sabut adaptar» i va assegurar que ell el que vol és guanyar independentment de com. «A Madrid vam jugar bé i no vam guanyar, però això no em serveix», va dir en aquest sentit.Finalment, va lloar el treball dels del darrere, ja que«crec que el partit l'ha guanyat la defensa, que ha estat fantàstica».