Pedro Martín es reivindica com a davanter centre amb quatre dianes

El malagueny està partint aquesta temporada en punta d'atac i no en banda com l'any passat i s'està traduint en més gols

Actualitzada 08/08/2021 a les 22:06

Pedro Martín està sent un dels homes més destacats en el que va de pretemporada. El malagueny ha aconseguit anotar quatre gols en els tres partits que s'han jugat fins al moment, dos d'ells en el duel d'entrenament contra la Pobla de Mafumet que va finalitzar amb victòria del primer equip per 7 gols a 1. Però Pedro no està sent un dels jugadors més destacats només per anotar gols, sinó també perquè enguany, en una posició més centrada, sempre que toca la pilota genera sensació de perill.

La pretemporada grana està sent molt positiva i engrescadora, malgrat que l'aficionat i el mateix club són ben conscients que això només és pretemporada i que on cal començar bé és a la lliga, però sempre és millor arribar a aquest inici amb més bones sensacions. En el primer amistós contra el Barça, condicionat per la targeta vermella a Quintanilla, no es va poder veure l'autèntic Nàstic de Raúl Agné, mentre que en els altres dos que s'han disputat a porta oberta, contra l'Atlético Levante i el Girona, s'ha pogut veure un Nàstic molt treballat amb ganes de tenir protagonisme amb la pilota, però realitzant transicions ràpides cap a la porteria rival.

Pràcticament la totalitat dels futbolistes que surten al terreny de joc destaquen en les seves tasques, però d'entre ells, un dels que més brilla és Pedro Martín. Tant el club, com el jugador i també l'afició pensaven que enguany podria ser el seu any, que pogués realitzar una temporada similar a la que va fer amb el Lleida i que el va servir per fer un pas endavant en la seva carrera i fitxar pel Nàstic.

De moment, ha començat amb bon peu la pretemporada, ja que el sistema d'Agné també l'ajuda a trobar la seva millor versió. El fet que l'entrenador grana vulgui jugar amb dos puntes fa que Pedro pugui estar en una posició més còmoda per a ell com és la punta d'atac, i no pas escorat en banda, com li va tocar jugar tota la temporada passada, ja que la posició de davanter referència era propietat de Gerard Oliva.

Comparant la pretemporada de l'any passat amb aquesta, Pedro ha aconseguit anotar quatre gols en tres partits, mentre que l'anterior es van disputar cinc enfrontaments i en els quals Pedro va anotar un gol, contra el Zaragoza al Nou Estadi. Unes xifres molt inferiors a les d'enguany on, per als més escèptics, si no s'inclou el partit d'entrenament entre la Pobla i el Nàstic, Pedro ha anotat dos gols, un més que en la pretemporada passada, però amb dos partits menys.

En el partit de dissabte, en el qual el Nàstic va rebre al Girona per a disputar el Trofeu Ciutat de Tarragona, els dos davanters titulars van ser Pablo Fernández i Pedro Martín, i tots dos van marcar. Els primers a fer-ho van ser els gironins, amb una diana d'Stuani en una de les poques aproximacions de l'equip dirigit per Míchel. La remuntada grana no va trigar a arribar, primer amb un gol de Pablo Fernández que va aprofitar la seva alçada per rematar una pilota que queia del cel a l'àrea rival. La remuntada la va culminar Pedro Martín sent el més llest dins l'àrea petita i aprofitant una bona passada de Pol Prats.

Pendents de la renovació

Pedro Martín ha començat la pretemporada a un nivell molt alt, en una posició que és on millor es desenvolupa, dos fets que inviten a pensar que el malagueny, si manté el nivell, serà una peça molt important a l'equip. Davant aquest fet, el Nàstic, tal com va avançar Diari Més a finals de juliol, li ha ofert la renovació a Pedro. Una renovació que encara no s'ha fet efectiva, ja que les dues parts estan negociant. Malgrat que ni club ni jugador tenen pressa, Pedro Martín acaba contracte aquesta temporada, i el Nàstic vol ampliar el vincle per evitar que la temporada vinent marxi i ho faci gratis.