Adrià Duch s'acomiada del CB Tarragona després de quatre temporades

El jugador escriu un missatge a les xarxes socials informant que enguany no continuarà de blau

Actualitzada 08/08/2021 a les 22:11

Adrià Duch no seguirà al Club Bàsquet Tarragona. Així ho va anunciar el mateix jugador ahir a la tarda a través de les xarxes socials on es va acomiadar del club i la ciutat. «Fa quatre temporades que vaig arribar a Tarragona. Estic convençut que vaig prendre una de les millors decisions de la meva vida», començava Duch, i seguia dient que «ara toca dir adéu, així és l'esport».

En la carta de comiat, Duch destaca que «m'emporto la motxilla a vessar de moments meravellosos (i uns altres, en què ens ha tocat patir i aprendre), de persones que sempre seran amb mi, i del caliu u l'estima que totes i tots m'heu fet arribar des del primer dia. Si us he tornat una petita part del que jo he rebut, ja en seria suficient per mi».

Duch, que abandona el CBT després de quatre temporades, no ha desvetllat encara on anirà a jugar, però assegura que «tant se val on sigui, sempre portaré un trosset de Tarragona i del CBT al cor». Pel que fa al conjunt del Serrallo, la setmana passada va anunciar que Berni Álvarez estarà acompanyat al cos tècnic per Fernando Arias (ajudant), Marc Guitart (delegat), Ruben Llanos (preparador físic i fisioterapeuta) i Jordi Vadillo (metge). Quant a fitxatges, fins ara només s'ha anunciat el retorn d'Orion Outerbridge.