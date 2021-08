Messi: «Estàvem convençuts que anàvem a seguir aquí, a la nostra casa»

Emotiu comiat del jugador en una roda de premsa on ha expressat la seva voluntat de tornar a Barcelona, «li ho vaig prometre als meus fills»

Actualitzada 08/08/2021 a les 13:32

El davanter argentí Lionel Messi va assegurar aquest diumenge, entre llàgrimes, que tant ell com la seva família estaven «convençuts» que anaven a seguir al Barcelona, al qual va considerar la seva casa, i va admetre que no estava preparat per a acomiadar-se d'aquesta manera.«L'any passat, quan es va armar l'embolic del burofax, estava preparat, sabia el que havia de dir. Però enguany no. Estàvem convençuts que anàvem a seguir aquí, a casa, era el que més volíem. Sempre vam sobreposar el nostre benestar, ser a la nostra casa i gaudint d'aquesta vida a Barcelona, que és meravellosa», va confessar entre llàgrimes.El ja exjugador del Barça va comparèixer a l'Auditori 1899 del Camp Nou acompanyat de les seves esposa Antonella Roccuzzo i dels seus fills Thiago, Mateo i Cio, de la primera plantilla blaugrana i d'excapitans amb els quals va compartir vestuari com Xavi o Puyol.També era present el president del club, Joan Laporta, qui fa dos dies, en el mateix escenari, explicava que no podia retenir a Messi per problemes «econòmics i estructurals» que feia inviable la seva inscripció a LaLiga.A l'esquerra, de la sala, els 35 títols que ha guanyat amb el Barcelona. I a els afores del Camp Nou, centenars d'aficionats culers acomiadant i honrant al '10', el futbolista més determinant en la història de l'entitat.Visiblement emocionat i sense poder contenir les llàgrimes, Messi va iniciar la seva al·locució, que portava escrita en un paper, després d'una llarga ovació de la sala per a confirmar que es va en contra de la seva voluntat.«Avui em toca acomiadar-me d'això. Són molts anys aquí, vaig arribar sent molt 'chiquito', amb 13 anys, i després de 21 anys em vaig amb la meva dona i els meus tres fills catalano-argentins. Aquesta és la nostra casa», va prosseguir.«Ho vaig donar tot per aquest club i per aquesta samarreta des del primer dia que vaig arribar fins a l'últim. Em vaig més que conforme», va afirmar Messi, qui va admetre no obstant això que li queda «la espineta d'haver aconseguit una Champions més».Ja més tranquil, l'internacional argentí va respondre a les preguntes dels periodistes. I va assegurar, tal com Laporta va revelar divendres passat, que el contracte per a renovar pel Barcelona per cinc temporades estava fet i només faltava la signatura: «Jo m'havia baixat el 50% de la meva fitxa, havíem tancat el contracte. No hi havia res més. S'han dit mentides. Vaig fer tot el possible per quedar-me».Segons Messi, finalment l'operació «no es puc fer pel deute del club, per la Lliga» i va negar haver-se sentit enganyat per Laporta durant les negociacions. «No va haver-hi falses esperances. Tots estàvem convençuts que s'anava a poder fer. Tan clar era que estava tot arreglat», va resumir.Per això, al '10' no amaga el malament que ho està passant per haver de marxar-se en contra de la seva voluntat, una cosa que encara no ha assimilat. «Sento tristesa, molta tristesa, perquè em vaig del club al qual estimo. No m'ho esperava», va lamentar amb l'ulls plorosos.Encara que mai va pensar en com seria el seu comiat, a Messi li hagués agradat marxar-se del club «d'una altra manera» i no de forma tan inesperada i sense la possibilitat de fer-ho en el terreny de joc i amb la samarreta blaugrana.«Vaig estranyar molt als seguidors durant la pandèmia, volia escoltar una última ovació amb el meu nom. Si ho hagués imaginat seria amb l'estadi ple i podent-me acomiadar bé, però es va donar així i vull agrair tot l'afecte d'aquests anys», va afirmar.Als seus 34 anys, el crack de Rosario, que va assegurar que encara no sap com serà el seu pròxim destí, vol continuar jugant «fins que es doni» i continuar aixecant títols abans de tornar a viure a Barcelona.«Li ho vaig prometre als meus fills», va apuntar Messi, qui també confia tornar un dia al Barça: «Tant de bo pugui tornar a aquest club, en el que sigui. Tant de bo pugui aportar perquè aquest club continuï sent el millor del món».Però fins que torni, el club es queda orfe del seu home rècord, del seu gran ídol, del seu futbolista més destacat en els seus gairebé 122 anys d'història, encara que Leo Messi té clar que ningú és insubstituïble.«El Barça té una grandíssima plantilla, segurament continuaran arribant jugadors. Els jugadors passen, com va dir Laporta, el club sempre és més important que qualsevol. La gent s'acostumarà, com passa sempre amb tot», va sentenciar.