La versió de Messi, aquest diumenge

El jugador explicarà el seu adéu del Barça en roda de premsa

Actualitzada 07/08/2021 a les 18:49

El davanter argentí Lionel Messi compareixerà aquest diumenge (12.00 hores) en roda de premsa, a l'Auditori 1899 del Camp Nou, per a explicar la seva versió sobre la no continuïtat al conjunt blaugrana.El club català va anunciar dijous passat que no podria renovar a Messi per raons «econòmiques i estructurals», ja que li era impossible inscriure al jugador a LaLiga, al no poder complir amb el 'fair-*play' financer.Després de la compareixença del president del FC Barcelona, Joan Laporta, explicant la seva versió sobre el trencament de les negociacions, és el torn de Leo Messi, que havia arribat a un acord per cinc temporades amb l'entitat blaugrana, però que finalment haurà de buscar-se un altre equip en la recta final de la seva carrera.