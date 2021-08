La vallenca Marta Galimany, 37a a la marató dels Jocs de Tòquio

L'atleta es mostra satisfeta per haver acabat la prova, tot i que lamenta «no he sabut trobar el meu ritme»

L'atleta Marta Galimany, 37a a la marató olímpica amb un temps de 2h35.39, es va declarar «supercontenta d'haver travessat la meta» i es va felicitar de poder dir que ja és una atleta olímpica.«Supercontenta d'haver travessat la línia de meta, poder dir que ja sóc olímpica. Volia una mica més, entrar una mica més endavant, i he intentat anar en el grup davanter, però hi havia molts canvis de ritme», va explicar la vallenca després de participar en la carrera en la qual es va imposar la keniana Peres Jepchirchir en 2h27:20.«No he sabut trobar el meu grup, el meu ritme», va reconèixer Galimany, «i al final ho he pagat una miqueta».L'atleta tarragonina, campiona d'Espanya en 2020, va aprofitar per a felicitar les seves companyes d'equip.«Les felicito a les dues. Elena (Loyo, primera espanyola, en el lloc 29), ha fet un 'carrerón', ha sabut llegir molt bé la carrera i ho ha fet genial, i Laura (Ménde), desgraciadament, no ha podi arribar a meta, però acaba de començar la marató i segur que ens donarà moltes alegries», va assegurar Galimany.