La televisió marcarà els horaris de les jornades de Primera RFEF

Els clubs ja no podran decidir el dia i l'hora en què volen jugar els partits com succeïa a Segona Divisió B

Actualitzada 06/08/2021 a les 13:16

S'han acabat els debats a Tarragona sobre si és millor jugar un dissabte a les 17 hores o un diumenge a les 12 h. En les darreres temporades que el club grana ha estat fora del futbol professional, ha estat ell el qui ha posat el dia i l'horari en els partits que s'havien de disputar al Nou Estadi i, últimament, acostumaven a ser els diumenges a les 12 hores a l'hivern i els dissabtes a les 17 h. quan l'estiu era a prop, una decisió que sempre aixecava polseguera entre l'afició. Enguany, amb la nova Primera RFEF no tindrà lloc aquest debat, ja que serà la plataforma televisiva que tingui els drets de la lliga qui decidirà el dia i l'hora en què es disputarà cada enfrontament.

Els clubs de Primera RFEF ja no podran decidir quin dia i horari prefereixen per jugar els seus partits com a local, tal com succeïa en l'antiga Segona Divisió B, i ara serà la Real Federación Española (RFEF) i la televisió els qui marcaran cada cap de setmana. Previsiblement, els partits es jugaran en dissabte o diumenge, encara que no es descarta que en pugui haver algun en divendres o dilluns, ja que el format s'assimilarà molt més a la Segona Divisió A que no pas a l'antiga Segona Divisió B, amb aquest objectiu de Rubiales de fer una Primera RFEF «més professional».

Ara bé, l'únic cert és que la pròxima setmana hi haurà una reunió entre la federació i els clubs que militaran a Primera RFEF per acabar de determinar tot el que respecte a desplaçaments, horaris i dies de partit. Fins ara, la federació ha traslladat als clubs que les jornades s'aniran coneixent tres setmanes abans que s'hagin de disputar, de manera que cada equip pugui planificar amb temps el seu desplaçament cap al territori on hagi de jugar l'enfrontament. Ara bé, aquest diumenge faltaran només tres setmanes per l'inici de la lliga –el 29 d'agost– i els equips encara no saben si els tocarà jugar dissabte o diumenge, fet que pot comportar un problema a l'hora de cercar allotjament en segons quins indrets, ja que el primer partit tindrà lloc en el tram final de l'estiu, quan encara hi ha molta gent de vacances. De fet, en el cas del Nàstic, els grana visitaran Sanlúcar de Barrameda, a la província de Cadis, un indret molt visitat en plena temporada estiuenca.

Pel que fa als drets televisius, fins al moment es desconeix quina serà la plataforma que tindrà els drets televisius. Segons s'ha rumorejat, hi hauria tres plataformes interessades en el concurs que va obrir l'RFEF per aconseguir tenir la propietat audiovisual de la Primera RFEF. Aquestes tres plataformes podrien ser Mediaset, DAZN i Fotters. S'espera que en la reunió es comenti en quin estat es troba la licitació.

Cinc equips mal inscrits

D'altra banda, l'RFEF va emetre una circular en la qual comunicava que hi ha cinc equips que enguany han de militar a Primera RFEF que no van presentar tota la informació requerida per a poder ser inscrits en aquesta categoria. Aquests són el CD Calahorra, el CF Rayo Majadahonda, el CD Alcoyano, el Real Unión i l'Extremadura. Entre els requeriments per inscriure's hi ha estar al corrent de pagaments, dipositar l'aval bancari, disposar d'un terreny de joc i un mínim de 18 llicències professionals entre altres. Els clubs encara poden presentar la informació que els hagi quedat pendent per ser inscrits correctament. De fet, entre els afectats també hi havia, en un primer moment, el Talavera de la Reina i el Betis Deportivo, que ara ja han sigut inscrits en aportar la documentació correctament.