Edgar Hernández i Javi Bonilla tampoc arribaran al duel contra el Girona

Fran Carbia podria gaudir de minuts

Actualitzada 06/08/2021 a les 11:29

Edgar Hernández, Fran Carbia i Javi Bonilla no van poder disputar ni un minut en l'amistós disputat el passat dimecres al Nou Estadi contra l'Altético Levante, on els grana es van estrenar davant la seva afició amb una contundent victòria per 4 gols a 1. Edgar i Bonilla no van entrar ni tan sols en la convocatòria, mentre que Carbia sí que ho va fer, però tampoc va jugar. Respecte a l'ex del Sabadell i a l'atacant tarragoní, tots dos tenien una petita sobrecàrrega, fet que va provocar que Agné preferís que descansessin perquè aquesta no derivés en una lesió muscular important. En el cas de Bonilla, el de Soria va acabar el partit contra el Barça abans de temps per una lesió al soli. Tal com ja va anunciar Diari Més, el lateral reconvertit a migcampista haurà d'estar una setmana més de baixa i, com a molt aviat, podria entrar en la convocatòria del pròxim dimecres contra el Valencia Mestalla. Quant a Edgar Hernández, sembla just que pugui arribar a l'enfrontament d'aquest dissabte contra el Girona, malgrat que es vestirà de curt –igual que Bonilla– per a la presentació de l'equip que tindrà lloc sobre la gespa del Nou Estadi. Qui sí que podria tenir alguns minuts és Fran Carbia, ja recuperat.