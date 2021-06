El Nàstic aposta per tenir tres porters en plantilla el curs vinent

La idea inicial del club tarragoní és seguir amb Gonzi i Cheikh i contractar un meta o renovar a José Aurelio Suárez

Actualitzada 07/06/2021 a les 18:18

El Gimnàstic de Tarragona comptarà amb tres porters de cara a la temporada vinent. Aquesta, almenys, és la idea inicial de l'entitat grana de cara a la seva primera temporada a la Primera RFEF.El fet que la Federació Espanyola hagi canviat d'opinió respecte a les fitxes federatives que podran tenir els equips en la nova categoria ha estat determinant perquè el Nàstic es plantegi aquesta situació.Al principi, sempre segons fonts de l'RFEF, el màxim de fitxes no sub-23 havia de ser de 15. Dijous es va decidir que podien ser 17 o, fins i tot 18 si se suma a un porter un altre sènior, com seria el cas del Nàstic.Cheikh, que torna de la seva cessió al filial de l'Oviedo, seria un d'aquests tres metes, sempre que el club no aposti per cedir-lo i que continuï guanyant minuts. L'altre seria Gonzi, amb contracte, però que ja ha deixat de ser sub-23. I el tercer, el que teòricament tindria més pes, sortirà d'un possible nou fitxatge o de la renovació de José Aurelio Suárez.Si el Nàstic seguís aquestes pautes, Suárez o el fitxatge serien un porter no sub-23, Gonzi seria l'altre i Cheikh comptaria com a porter jove. Per tant, el club grana podria allargar les seves fitxes amateurs fins a 18. Aquesta proposta té moltes possibilitats, però encara ho estan acabant de decidir la direcció esportiva i Raúl Agné, flamant entrenador grana que està pendent de presentació oficial.José Aurelio Suárez està sobre la taula i compta amb moltes opcions de continuar a Tarragona. Ara bé, s'han de complir diversos condicionants perquè això succeeixi i si, finalment, l'ex del Girona no es queda, la direcció esportiva està treballant en altres opcions. Mai seria un porter sub-23, sinó un meta experimentat. El club grana està content amb el rendiment de Suárez i, per tant, si finalment és ell l'escollit per ocupar la porteria, el Nàstic quedarà més que satisfet.Els números de Suárez van ser bons, tret de la taca que tindrà a l'expedient, igual que la resta de futbolistes, per la golejada encaixada contra l'Ibiza l'últim partit de la temporada, en el qual el Nàstic va dir adéu a les seves opcions d'ascens a Segona Divisió A. Ell va quedar com a un dels futbolistes més assenyalats, no perquè jugués pitjor que la resta, sinó perquè va ser qui va recollir la pilota de la xarxa en els quatre gols. No va poder realitzar cap aturada de mèrit i, igual que la resta de companys, va naufragar.Suárez va disputar quinze enfrontaments amb el Nàstic, en els quals va encaixar catorze dianes, comptant les quatre d'Eivissa. En cinc ocasions va deixar la porteria a zero i, fins i tot, va aconseguir marcar una diana, a casa contra el Villarreal B.Pel que fa a Gonzi, va arribar com a suplent de Wilfred i, tant el baix rendiment de l'andalús com les seves lesions van obrir la porta de la titularitat a l'ex de l'Alavés B. Set partits disputats i cinc gols encaixats són uns números més que notables per a un meta que va deixar la porteria a zero en fins a tres ocasions.Per la seva banda, Cheikh no va tenir el protagonisme esperat a terres asturianes. Vuit partits va disputar, va rebre catorze dianes (quatre en dues ocasions i tres en una altra) i va estar sense encaixar dos duels seguits.