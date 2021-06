L'Igualada juvenil i el Girona aleví es coronen campions a Vila-seca

El CH Vila-seca va arribar a la final d'alevins, però va acabar derrotat per la mínima (3-2)

Actualitzada 06/06/2021 a les 21:03

Gran cap de setmana d'hoquei patins a Vila-seca, on alguns dels millors equips a nivell català de les categories juvenil i aleví es van donar cita per intentar aixecar el títol de vencedors de la temporada. Els campionats de Catalunya d'ambdues categories es van disputar al pavelló vila-secà, on el públic que va poder accedir-hi va gaudir de les futures promeses d'aquesta modalitat.Aquest diumenge van finalitzar les dues cites. Primer, es va decidir el campionat juvenil, en el qual es va proclamar vencedor el filial de l'Igualada HC, que es va imposar al CP Voltregà per un més que ajustat 3-2. Va ser l'avantsala de l'altra final, la dels més petits, que va deixar com a campió el Girona HC, davant d'un CH Vila-seca que no va poder deixar el títol a casa i que es va quedar amb la mel als llavis. Aquesta competició també es va decidir per un 3-2 que va anar acompanyat d'un gran espectacle.Els vila-secans van arribar a la final després de derrotar, dissabte al matí, al CP Voltregà. Aquest diumenge al migdia, els vila-secans van continuar la festa derrotant al Caldes B, però no van estar de sort durant la tarda i es van quedar molt a prop d'aconseguir el títol.En la categoria juvenil també hi havia un representant de la província de Tarragona, però va quedar eliminat a les semifinals. El Reus Deportiu va aconseguir eliminar al Barça en el duel de quarts de final de dissabte, però aquest diumenge no va poder amb l'Igualada, amb què es va quedar fora de la gran final.