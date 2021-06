El Nàstic recorrerà 9.910 quilòmetres en el seu intent d'ascendir a Segona

L'equip grana haurà de realitzar dinou desplaçaments, alguns de 1.000 km.,sempre que no hagi de disputar el 'play-off' d'ascens

Actualitzada 07/06/2021 a les 15:36

Gairebé 10.000 quilòmetres són els que farà, com a mínim, el Gimnàstic de Tarragona la pròxima temporada. Concretament, seran 9.910 els que haurà de realitzar l'equip grana sempre que no hagi de disputar el play-off d'ascens a la Segona Divisió A. Fer aquests 9.910 quilòmetres i cap més significaria dues coses: o bé que els tarragonins han finalitzat en primera posició i que, per tant, puja directament, o que ha quedat del sisè classificat cap a baix i que, en el millor dels casos, ha aconseguit la permanència a la Primera RFEF.Després de la reunió del passat dijous a la seu de la Federació Espanyola de Futbol es van determinar els dos subgrups. El Nàstic ha quedat enquadrat en el segon i, per tant, haurà d'enfrontar-se a catalans, l'Andorra, balears, valencians, un dels madrilenys, alacantins, manxecs, murcians i andalusos. Entre tots ells, els desplaçaments andalusos seran, amb molta diferència, els més llargs. De fet, del total de quilòmetres, 6.559 es faran en set viatges, els de terres andaluses o, el que seria el mateix, dos terços.Tenint en compte les distàncies entre el Nou Estadi i els camps de futbol on juguen els seus rivals, l'estadi més llunyà en el qual hauran de jugar els de Raúl Agné la temporada 2021-22 serà el Bahía Sur, rebatejat com a Iberoamericano l'any 2010.També superaran el miler de quilòmetres tres desplaçaments més, com els que seran a Algesires, a la Línea de la Concepción (Linense) i Sanlúcar de Barrameda (Atlético Sanluqueño). Passaran dels 900 els viatges a la ciutat de Sevilla, on el Nàstic s'enfrontarà contra els filials del Sevilla i el Betis i, el desplaçament més proper a terres andaluses, serà Linares, amb 676 quilòmetres.Hi haurà una sèrie de desplaçaments una mica més propers, però que encara seran d'un mínim de quatre hores, ja sigui en autobús o entre l'autobús i l'avió o el tren. Un exemple d'aquest últim cas serà el partit que haurà de disputar el Nàstic a l'Alfredo Di Stefano, contra el Real Madrid Castilla. D'aquesta manera, el Nàstic tornarà a visitar la capital espanyola després de molts anys sense fer-ho, concretament, després de la seva última etapa a Segona Divisió A.Múrcia, Albacete i Alcoi seran viatges que aniran des dels 494 als 384 quilòmetres, mentre que enguany tocarà tornar a les Illes, amb la visita a l'Atlético Baleares. Són 363 quilòmetres, comptabilitzant el viatge des de Tarragona cap a Barcelona, l'avió fins a Mallorca i, després, el bus cap a l'Estadi Balear.Finalment, arriben els desplaçaments més propers. De més llunyà a més pròxim, apareix l'Estartit, on el Llagostera jugarà els seus partits la pròxima campanya. Tot seguit, la Ciutat Esportiva del Villarreal, per continuar amb Prada de Moles, on l'Andorra de Gerard Piqué tornarà a buscar l'ascens a la categoria professional. Castelló, Sabadell, l'Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí i Cornellà seran els viatges més curts.