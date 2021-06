El Nàstic acull el Campionat de Catalunya de Pilota amb el grana Javier Otaño a la final

Durant el matí d'aquest dissabte es disputaran 3 finals i un partit d'exhibició

Actualitzada 05/06/2021 a les 10:26

El frontó del Gimnàstic de Tarragona acull el Campionat de Catalunya de Pilota en la modalitat de 4 i mig. Hi haurà també representació grana a les finals de la competició, Javier Otaño lluitarà per fer-se amb la victòria amb Víctor León a la final de la segona categoria a les 12 hores.Durant el matí d'aquest dissabte es disputaran 3 finals i un partit d'exhibició a les instal·lacions del Club Gimnàstic. A les 10:30 es disputarà la final de la 3ra categoria masculina, que enfrontarà Leoncio Alonso i Martí Villanueva, a les 12:00 hores el grana Javier Otaño jugarà contra Víctor León a la final de la segona categoria i a les 11:15 tindrà lloc la final femenina amb Josune Jiménez contra Sandra Alonso.Finalment, a les 12:45 es disputarà un partit d'exhibició de Mà Parelles on participaran Asier Arribas i Pau Blanca contra Sergi Queralt i Andoni Arrasate.