Rueda s'acomidada del Nàstic, que està pendent d'incorporar un altre central a la plantilla

El defensa agraeix en una carta el suport que ha rebut i es considera un 'nastiquer' més

Actualitzada 04/06/2021 a les 18:31

Hola família nastiquera,



Arriba el moment de separar els nostres camins.



Agraeixo des del president i la seva Junta Directiva, fins a tots els treballadors de el club inclòs Fina i cia, el haver-me fet sentir com a casa aquest any i mig. Així com els socis i aficionats en tot moment.



GRÀCIES als meus companys i cos tècnic per haver-me fet partícip de portar el braçalet del nostre club. Des d'avui seré un nastiquer més!



Força Gimnàstic!!

Jesús Rueda, una vegada complert el termini del seu contracte s'acomiada del Nàstic, que ha decidit no continuar amb els seus serveis. El defensa ha dit adeu al club amb una carta pública en què agraeix la confiança de la junta i el cos tècnic i el suport de l'afició.A més, el jugador extremeny es considera, a partir d'ara, un 'nastiquer' més.Aquest és el text de la carta de Jesús Rueda:L'equip grana està pendent ara d'incorporar un nou defensa central per completar una línia en la que ara hi ha confirmats Álex Quintanilla, Marc Trilles i Pol Domingo.