Els grups de la Primera RFEF se separaran per est-oest

El Nàstic jugarà la pròxima temporada contra andalusos, murcians, valencians, manxecs, madrilenys, balears, catalans i l'Andorra

Actualitzada 03/06/2021 a les 14:47

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciat com queden enquadrats els dos grups de la Primera RFEF, categoria que neix la pròxima temporada i en la qual hi participarà el Gimnàstic de TarragonaEls grana han quedat emparellats amb andalusos, murcians, valencians, manxecs, madrilenys, balears, catalans i l'Andorra, pel que la divisió s'ha fet est-oest i no nord-sud, com s'havia parlat inicialment.(CONTINUARÀ AMPLIACIÓ)