Així serà el Nàstic de Raúl Agné

El nou tècnic del Nàstic combina el 4-4-2 i el 4-2-3-1 i destaca, entre d'altres, pel seu fort caràcter dins del vestidor

Actualitzada 02/06/2021 a les 18:04

La seva carrera

Raúl Agné entrenarà al Gimnàstic de Tarragona la pròxima temporada. Ha estat l'escollit pel Consell d'Administració de l'entitat, el qual va pensar-s'ho molt abans de fer un pas vital en el que ha de ser el nou intent d'ascendir a Segona Divisió A.El relleu de Toni Seligrat té unes pautes molt marcades a l'hora de definir als seus equips. Tot i que ha passat per moltes banquetes, les seves dues etapes al Girona, amb ascens inclòs a Segona A en la primera, van mostrar al món com és el tècnic que s'encarregarà de capitanejar un equip que arriba de fer una bona temporada, però que haurà d'acabar d'arrodonir-ho amb un canvi de categoria.Si Seligrat apostava per un 4-3-3 clar a la gespa, amb els davanters treballant molt en faceta defensiva i un mig centre defensiu i dos interiors per davant de la defensa, el dibuix de Raúl Agné variarà sensiblement. El de Mequinenza acostuma a utilitzar un 4-4-2 que, en ocasions i depenent del rival o de la mateixa situació dels partits, pot passar a transformar-se en un 4-2-3-1.Amb la plantilla actual del conjunt grana, per exemple, Pedro Martín i Fran Carbia o Lupu podrien ser els puntes en el sistema amb dos davanters, però aquesta mateixa combinació també es produiria en el sistema amb el mitja punta, ja que l'ex del Lleida continuaria actuant com a 9 i, qualsevol dels altres dos, per darrere.Deixant enrere dibuixos, Agné també destaca per estudiar molt tant els rivals com els propis jugadors. És un entrenador que sap extreure molt dels seus propis futbolistes explotant les seves virtuts i també intentant ajudar-los a comprendre les debilitats dels rivals.El Nàstic 2021-22 no buscarà tenir més possessió que el rival ni agradar a la graderia, sinó que voldrà guanyar mitjançant un joc directe i vertical, sense renunciar a remenar la pilota, però sense donar-li tanta importància com li donen altres entrenadors. De fet, Toni Seligrat ja va demostrar un futbol semblant aquesta passada temporada. El valencià tan sols va pecar en un resultat, culpa d'uns jugadors que van caure 4-0 a Eivissa en el partit més important de tota la temporada.Una altra de les característiques del tècnic aragonès és el seu fort caràcter. Jugador que no vagi remant a favor, jugador que deixarà de comptar des del principi. Això ho han de tenir en compte tots els futbolistes que formin part de la plantilla de la pròxima temporada. No servirà entrenar al 80 per cent, ni tan sols al 90, ja que els jugadors que s'atreveixin a fer-ho tenen dues opcions: marxar o quedar-se sense tenir protagonisme.Són molts els equips pels quals ha passat Agné. Amb 34 anys, la campanya 2004-05, va agafar les regnes del Peralada, d'on va passar al Palamós i, tres temporades després del seu debut, va dirigir al Girona. Allí va arribar el seu ascens de categoria, però els resultats el van condemnar i va ser acomiadat. Des de llavors, Cádiz, Tenerife, Zaragoza, NMG Zhongyou (Xina) i Córdoba abans d'aterrar a Tarragona.