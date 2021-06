Absolen Joan Sabater pel cas de les targetes del Reus Deportiu

Li reclamaven més de 75.000 euros

Actualitzada 03/06/2021 a les 21:52

Joan Sabater, expresident del Reus Deportiu, ha estat absolt al judici pel cas de les targetes de crèdit del club, tal com ha detallat Reusdigital.cat D'aquesta manera, Sabater ha estat absolt del judici que va tenir lloc durant el passat mes d'abril a l'Audiència de Tarragona en el qual havia estat acusat d'haver carregat despeses personals a dues targetes de crèdit entre els anys 1996 i 2011.Entre aquestes despeses hi havia dinars, puros o centres comercials, entre d'altres, uns 75.000 euros en total, segons la Fiscalia. Ara bé, la sala ha interpretat que els documents que es van presentar podrien ser constitutius de delictes d'apropiació indeguda i estafa.La fiscalia va demanar dos anys de presó i uns 75.000 euros en concepte d'indemnització per al club reusenc, que corresponen als que s'hauria gastat amb les esmentades targetes de crèdit.