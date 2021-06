Oriol Pozo: «Per parlar de 'play-off' hem de veure quina plantilla tindrem»

El CB Valls renova al tècnic per una temporada més

Actualitzada 02/06/2021 a les 21:12

Oriol Pozo continuarà sent l'entrenador, una temporada més, del primer equip masculí del CB Valls, que tornarà a competir a Lliga EBA després de caure a la fase final d'ascens a LEB Plata.«Estic molt content de poder continuar aquí», va afirmar rotundament el tècnic, qui va voler deixar clar durant la seva posada de llarg que «la decisió ha estat ràpida perquè estic molt a gust, em trobo com a casa, i també tinc l'espina clavada de no poder haver fet una temporada sencera normal».Va recordar que les seves dues campanyes a la banqueta vallenca no han estat precisament senzilles. «El primer es va aturar pel coronavirus, aquest últim va ser complicat i esperem que el pròxim sigui diferent», va dir.Sobre la plantilla del pròxim curs, va apuntar que «veurem quins seran els jugadors que continuaran i els canvis que s'han de fer, però l'estiu és molt llarg» i va lloar el rendiment dels seus. «El rendiment de l'equip ha estat molt bo durant les dues temporades i en aquesta última, ha estat molt complicat el fet de preparar els partits perquè veies que algunes setmanes no competies, hi havia massa entrebancs», va manifestar, tot afegint en la mateixa línia que «els jugadors van demostrar una gran implicació des del principi fins al final».Els objectius de l'equip vallenc continuen sent competir cada partit i intentar acabar el més amunt possible, encara que la meta del play-off sempre està present. En aquest sentit, Oriol Pozo va declarar que «és molt aviat per fer aquesta valoració, ja que hem de veure quina plantilla tenim». Ara bé, va recordar que «no sabem ni tan sols quin format tindrà la competició».Pozo és conscient que hi haurà jugadors que marxaran, després de la gran temporada realitzada. «Després dels bons resultats, és normal que vinguin equips de categories superiors a buscar als teus jugadors», va sentenciar.