El Nàstic espera comptar amb Karim L'Koucha per la pròxima temporada

El club grana té una opció per renovar el contracte de l'extrem de la Pobla per una campanya, tot i que l'esquerrà té ofertes

Actualitzada 02/06/2021 a les 08:00

Té ofertes

Karim L'Koucha és una de les majors perles de les categories inferiors del Gimnàstic de Tarragona i, els pròxims dies, seran decisius en el futur del futbolista. El club grana té una opció perquè el futbolista continuï, com a mínim, una campanya a Tarragona.Per altra banda, el jugador compta amb bones ofertes i algun equip interessat en ell. Seria perjudicial que un futbolista de la seva qualitat acabés marxant pel gran potencial que té i, d'aquesta circumstància, n'és ben conscient el club grana, que, amb tota probabilitat, executarà l'opció de continuïtat de l'atacant.Als seus 20 anys, Karim ha explotat aquesta temporada a la Pobla, on ha completat la seva segona campanya. Fa dos estius, aquest mitja punta amb cama esquerra de seda va arribar procedent de la Damm, on, amb el seu juvenil A, va ser un dels millors futbolistes del campionat.El bon ull del Nàstic va provocar que aquest jugador iniciés la seva carrera com a amateur a la Pobla i, ara, té a les seves mans la possibilitat que formi part del seu primer equip.El Nàstic ha de posar unes condicions determinades sobre la taula perquè Karim es quedi i el club pugui executar aquest any automàtic. Ara bé, la idea és que, amb un jugador de 20 anys amb tanta projecció, el primer contracte professional amb el Nàstic sigui diferent, de major durada. I seria així per dos motius. El primer, perquè el futbolista es pogués sentir segur i, per la seva banda, el Nàstic el tingués blindat per si alguna altra entitat tingués la temptació d'intentar emportar-se'l gratuïtament. I dos, perquè si el futbolista comença la temporada i Raúl Agné creu que li falta rodatge en un altre equip i que al Nàstic no tindrà els minuts que necessita, sempre se li podria buscar una cessió perquè el jove no s'estanqués.El jugador està centrat completament en el seu equip, la Pobla, que, tot i que ja ha aconseguit l'objectiu de classificar-se per a la Tercera RFEF, encara no ha abaixat el teló de la 2020-21. Ara bé, hi ha equips que ja han mostrat interès en la seva contractació. Un dels que més força té és el Valencia, que l'incorporaria al seu filial.Altres conjunts com l'Espanyol també han estat seguint a aquest futbolista, que pot jugar tant pel centre com pels cantons, sempre per darrere del davanter més avançat. Amb una gran qualitat a la seva cama esquerra, ha arribat el moment de canviar d'equip, de fer el salt i d'abandonar un CF Pobla de Mafumet amb el que sap que ja ha finalitzat un cicle.