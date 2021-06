Dioni, un somni ara mateix impossible per reforçar la davantera del Nàstic

El davanter de la CyD Leonesa és un punta al qual aspira el club tarragoní, però té contracte i la seva sortida no seria senzilla

De mica en mica, s'omple la pica. El Gimnàstic de Tarragona va fent passes, i de gegant, sempre encaminades a posar damunt de la taula dels socis i aficionats el projecte més ambiciós possible amb l'ascens a Segona Divisió A com a meta.Una de les prioritats del club és la de trobar un davanter centre que asseguri els gols que reclama el club, encara que es preveu que sigui una de les últimes peces a arribar. Dioni, de la Cultural y Deportiva Leonesa, és un dels somnis que té l'entitat, però la seva arribada és complicada.Aquest és un dels puntes més desitjats de tota la categoria de bronze del futbol espanyol. És més, no és la primera vegada que el Nàstic s'interessa en la seva arribada, encara que mai s'ha arribat a concretar res en ferm.Dionisio Emanuel Villalba Rojano té 31 anys i és tot un trota mons del futbol. A la Cultural hi ha estat tres temporades, que és l'etapa més llarga que ha tingut en una mateixa entitat. En la temporada recentment finalitzada, ha anotat nou dianes en 22 partits.Ha passat per Caravaca, Deportivo de la Coruña, Cádiz, Leganés, Hércules, Oviedo, Racing de Santander i Fuenlabrada. Gairebé sempre ha militat a Segona B, exceptuant quatre partits a Primera amb el Deportivo i setze duels a Segona A entre Hércules (onze) i Leganés (sis).El major problema per la seva arribada és que Dioni té contracte en vigor amb el club lleonès. La seva vinculació finalitza el 30 de juny del 2022 i el Nàstic hauria d'abonar la seva clàusula o pagar un traspàs pactat amb la Cultural. Seria una operació similar a la de Pedro Martín quan, fa dues temporades, va arribar procedent del Lleida després d'abonar la seva clàusula de rescissió.Ara mateix, Pedro Martín i Lupu són els dos puntes amb contracte, mentre que Gerard Oliva no ha rebut notícies sobre una hipotètica renovació. Encara és aviat, ja que la temporada clou el 30 de juny, però les oficines no s'aturen.Primer, va ser l'arribada de Raúl Agné a la banqueta, que ha estat acompanyada de la renovació de Carlos Albarrán per dues temporades. La continuïtat del lateral no estava lligada a l'arribada del tècnic de Mequinenza i l'oferta era anterior, però la seva signatura es va produir poques hores abans de la de l'entrenador.Després, ha estat el fitxatge de Robert Simón, del Badalona. El migcampista Pedro Del Campo podria ser el següent. I si en aquesta llista també hi ha Dioni? Encara queden mesos de mercat.