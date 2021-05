El CBT fa història i estarà present en el Campionat d'Espanya Cadet a Cadis

És la primera vegada en la història que un equip tarragoní masculí aconsegueix arribar-hi

Actualitzada 31/05/2021 a les 18:24

L'equip cadet del Club Bàsquet Tarragona estarà present en el Campionat d'Espanya. És així després d'aconseguir derrotar al Bàsquet Manresa, aquest diumenge (56-49), en una fase final en la qual els blaus van aconseguir dues victòries en els tres partits disputats.En el primer duel, divendres, els cebetistes van vèncer al CB L'Hospitalet, 76-70. Ara bé, en les semifinals, el totpoderós FC Barcelona va passar per sobre del CBT. Va ser dissabte, i gràcies a un ampli 88-41. Així les coses, l'única solució per assolir el Campionat d'Espanya passava per vèncer diumenge al Manresa, i així va ser.D'aquesta manera, l'equip entrenat per Pep García aconseguia fer història i obtenia un bitllet pels Campionats d'Espanya que es jugaran a San Fernando (Cadis) del 18 al 24 de juny. Aquesta és la primera vegada que un equip masculí de Tarragona aconsegueix arribar-hi.El mateix Pep Garcia va declarar després del duel que «arribar als Campionats d'Espanya és una cosa inaudita, espectacular i estem molt contents pels nens del club».