El Nàstic fitxa l'extrem Robert Simón i el polivalent Pedro Del Campo, a punt

Després d'anunciar l'entrenador, el club grana es posa mans a l'obra en matèria de fitxatges

Actualitzada 30/05/2021 a les 12:06

Simón, set gols

Del Campo, qualitat pura

El Gimnàstic de Tarragona comença a moure fitxa i ja ha tancat un fitxatge de cara a la 2021-22. A més, un segon futbolista està a punt de convertir-se també en jugador grana.El primer és Robert Simón, extrem dret del Badalona que enguany ha realitzat una gran temporada i, el segon, també ha tingut molta part de culpa del bon joc de l'Olot. Es tracta de Pedro Del Campo, un polivalent migcampista que pot actuar per davant de la defensa, en posicions més avançades i, fins i tot, una mica escorat a la banda esquerra.Encara no ha arribat el mes de juny i el conjunt tarragoní ja té la plantilla força perfilada. I és que un gran gruix de futbolistes continuen de la temporada passada i, amb aquestes dues incorporacions, quedaran entre quatre i cinc fitxatges més, entre futbolistes anomenats veterans i sub-23. Cal recordar que, de cara a la pròxima campanya, tan sols es podran tenir en plantilla quinze futbolistes no sub-23, pel que s'haurà d'encertar en el grup de jugadors que tinguin més d'aquesta edat.Robert Simón acaba de fer 28 anys, amb què arriba a Tarragona en plena maduresa futbolística. Deu temporades ha jugat des que va fer el salt de les categories inferiors i, en set d'aquestes, ho ha fet defensant la samarreta del Badalona.Va debutar a la 2010-11 i va jugar tres campanyes seguides a Badalona. Després, va fitxar pel Llagostera de Segona A, en la seva única aventura fora de la categoria de bronze del futbol espanyol. No va tenir participació i va marxar a l'Olot a mitjan temporada. Espanyol B i, novament Llagostera, van ser les seves dues següents aturades, abans de tornar al Badalona, la campanya 2017-18. Enguany ha aconseguit anotar set dianes, la seva segona millor marca, després de les vuit que va anotar, al conjunt barceloní, la 2012-13.Arriba per ocupar la banda dreta i per substituir Brugui, que és nou jugador del Levante. Ara mateix, Pol Prats, Pol Ballesteros i Fran Carbia són els futbolistes que poden ocupar també la banda dreta i que li poden fer competència.Per altra banda, Pedro Del Campo està a un pas de vestir-se de grana. El polivalent centrecampista, qualitat pura, abandonarà l'Olot per intentar fer un salt definitiu a la seva carrera.Pot actuar tant de centrecampista com de mitja punta i també per la banda esquerra i ha de ser aquell jugador que tants anys fa que se li resisteix al Nàstic. Aquest futbolista de segona línia que pren decisions i que té un alt percentatge d'encert.Del Campo té 29 anys i procedeix de l'Olot, on ha estat titular indiscutible les darreres temporades. Més d'un equip s'ha interessat en els seus serveis, però sembla que serà el Nàstic qui podrà gaudir-lo. En les pròximes hores podria ser una realitat.