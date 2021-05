El Nàstic no renovarà a Ferran Asensio i queda un buit a la direcció esportiva

El club grana valorarà aquesta setmana qui el substitueix per acompanyar a Sergi Parés en un nou intent d'ascendir a Segona A

Actualitzada 31/05/2021 a les 09:12

Un home fort

Ferran Asensio no continuarà al Gimnàstic de Tarragona. No es tracta ni d'un entrenador ni d'un jugador, sinó que estem parlant de l'ajudant de Sergi Parés a la direcció esportiva grana. Després de dos anys a terres tarragonines, el club ha decidit no renovar el seu contracte per, segurament, oferir el seu lloc a una altra persona que pugui ajudar al club a assolir l'ascens a la Segona Divisió A.Asensio va arribar de la mà de Parés durant l'estiu del 2019, en el gran projecte que havia dibuixat el Nàstic per intentar ascendir a la categoria de plata del futbol espanyol. Al final, va acabar resultant un intent fallit, ja que a mitjans de campanya el Nàstic estava lluitant, fins i tot, per no baixar a Tercera Divisió. En el mercat d'hivern es va remodelar la plantilla, poc després de canviar Xavi Bartolo per Toni Seligrat a la banqueta, i la Lliga es va aturar pel coronavirus, amb l'equip en la zona mitjana-baixa de la classificació del grup tercer de Segona Divisió B.L'encara ajudant de Sergi Parés, que també va militar com a futbolista al CF Pobla de Mafumet (ha estat un dels millors centrals que hi han passat) va signar, en la seva arribada, un contracte per a dues temporades, de forma que la seva vinculació amb el Nàstic finalitza aquest mateix 30 de juny. Per la seva banda, Parés va aconseguir una vinculació una mica més llarga, fins al 2022, amb què, com a mínim, aquesta serà la data en la qual dirigirà la parcel·la esportiva.Asensio ha estat la mà dreta de Parés en el primer equip i també ha intervingut, des de la seva arribada, en decisions del filial, de la Pobla, que també compta ara amb un director esportiu com ho és un mite al club com Albert Virgili.Com a futbolista, Ferran Asensio va passar, a banda del filial grana, per l'Amposta o pel Reus Deportiu, on es va retirar i va passar als despatxos. També al costat de Sergi Parés, va créixer com a home fort al club roig-i-negre, del qual va haver de sortir a causa del tràgic final que va patir l'entitat, que, per culpa d'una nefasta gestió econòmica, va haver de renunciar a la Segona Divisió A, per després desaparèixer.El Nàstic està satisfet amb els serveis prestats per Ferran, però busca una persona de perfil fort, que pugui liderar amb Parés aquest nou intent de tornar a categories professionals. De moment, el club grana no ha aixecat el telèfon per a oferir-li el càrrec a ningú, encara que hi ha diversos noms sobre la taula.El Consell d'Administració està molt tranquil al respecte. Tal com va explicar el president, Josep Maria Andreu, en el dia en el qual va comunicar que no continuava Toni Seligrat a la banqueta, hi ha molta part de la feina feta.«Tenim molts jugadors amb contracte i no hi haurà excessius moviments pel que fa a fitxatges», va manifestar el màxim responsable del club, que és conscient que hi ha tretze jugadors amb contracte en vigor (Pol Ballesteros fins al 2024; Pol Domingo, Carlos Albarrán i Javi Bonilla fins al 2023; i Gonzi, Marc Trilles, Alex Quintanilla, Joan Oriol, Fran Miranda, Fran Carbia, Francesc Fullana, Pedro Martín, Lupu i Pol Prats fins al pròxim 2022).