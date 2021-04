Per aquest dissabte seran baixa Jesús Rueda i Brugui i es podria incorporar Gonzi

Actualitzada 01/04/2021 a les 14:46

L'entrenador del primer equip del Gimnàstic de Tarragona, Toni Seligrat, ha valorat com veu a la plantilla en l'inici de la segona fase de la lliga. Dissabte, a les 17 hores, els granes rebran al Villarreal B al Nou Estadi. Jugar a casa amb l'afició al darrera i els bons resultats acumulats durant la primera fase serà els millors condicionants per començar bé la segona etapa.Segons Seligrat «ara ens queda el millor», però per això cal seguir treballant com fins ara sent sòlids en defensa i atac i sent golejadors. De moment, el tècnic creu que l'equip ha mantingut un nivell alt en tots els partits, tot i que alguns enfrontaments no hagin acabat amb bons resultats. «Hem de donar continuïtat a tot el que hem fet bé durant la primera volta», ha sentenciat.Sobre el filial groguet, l'entrenador assegura que està format per jugadors molt talentosos que tenen uns conceptes molt ben assimilats des de la base a més de tenir un bon dirigent a la banqueta, Miguel Álvarez. «És un equip difícil i temible», ha definit.El conjunt de Toni Seligrat comptarà amb les baixes de Jesús Rueda que va ser expulsat al partit de la setmana passada contra el Cornellà i Brugui, al que li queda encara un partit de sanció. D'altra banda, el tècnic grana espera recuperar a Gonzi.