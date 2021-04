Movistar Team de l'Equador inclou per primera vegada una dona en les seves files

El seu primer compromís amb l'equip serà la Volta Màster Equador

Actualitzada 01/04/2021 a les 08:02

El Movistar Team de l'Equador ha presentat aquest dimecres el seu nou equip per a la temporada 2021 en el que per primera vegada ha inclòs una dona, la ciclista Miryam Nuñez.Campiona de la Volta a Colòmbia el 2020, Nuñez, de 26 anys, competirà amb el Movistar Team a l'Equador, però també continuarà reforçant al Liro Sport en les competències a Colòmbia.«Segueixo amb l'equip Liro Sport-Alcaldía de la Vega a Colòmbia, mentre que a nivell nacional amb l'Equador estaré corrent amb Movistar Team Equador», ha dit a Efe. A la Volta a Colòmbia tots dos equips faran una aliança.«Hem arribat a una conclusió tant l'equip Liro Sport com Movistar Team de poder fer un sol conjunt i córrer per als dos equips i defensar de la millor manera la Volta Colòmbia», ha assegurat.El seu primer compromís amb Movistar serà la Volta Màster Equador, que es disputarà al maig, però les seves aspiracions estan també a Europa.«El que tenim és la Volta Màster on han donat la categoria elit dames i màster dames. Aquest seria el primer esdeveniment i després tot el que abasta a nivell nacional les carreres», ha conclòs la ciclista.Núñez ha comparegut en roda de premsa aquest dimecres al costat dels altres membres del seu nou equip que liderats per Jorge Luis Montenegro, campió de la Volta a l'Equador el 2019, estarà integrat també per Segon Navarrete, Sebastián Rodríguez, David Vila-real, Cléber Cuasquer, Cristian Toro, Henry Velasco, Isaac Yaguaro i Lenin Montenegro. Tres canvis respecte a la passada temporada.El Movistar Team porta vuit anys competint a nivell local i internacional, i fomentant el ciclisme equatorià, que ha aconseguit tants èxits de la mà de corredors com Richard Carapaz (Ineos) i Jhonatan Narváez (Ineos).La Volta a Colòmbia, que es disputarà del 16 al 25 d'abril amb un recorregut de 1.190 quilòmetres, repartits en un pròleg i nou etapes inclosa una contrarellotge de 19,8 quilòmetres, és un dels principals objectius de l'equip blau aquesta temporada.Navarrete ha assenyalat a Efe que l'equip surt de la pretemporada a Ibarra, «on hi ha més terreny i és més tranquil per entrenar».«Aquí partim concentrats amb l'equip, cadascú fent coses diferents pel que fa a quilòmetres, intensitat i altres més» ha dit.El conjunt «telefònic» tindrà competències, a més de les nacionals, a l'exterior com la Volta a Colòmbia o la Volta a Chiloé a Xile, totes dues avalades per la Unió Ciclista Internacional.Per al primer repte important de la temporada, la Volta a Colòmbia, l'esquadra blava es traslladarà a aquest país el 14 d'abril, amb la finalitat d'afinar la participació.El cos tècnic estarà encapçalat per l'experimentat entrenador colombià Iván Darío Gualtero, qui serà assistit per personal especialitzat a l'àrea de la fisioteràpia, la nutrició i la preparació física.