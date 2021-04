El Villarreal B visita el Nou Estadi amb l'objectiu d'acostar-se a Segona

El filial groguet és el segon equip que pitjor començarà aquesta segona fase quant a puntuació

Actualitzada 31/03/2021 a les 20:34

El Villarreal B visita el Nou Estadi aquest dissabte a les 17 hores per donar inici a la segona fase de Segona Divisió B. Amb els punts de l'anterior fase, ha arribat l'hora de la veritat per a Nàstic i Villarreal B si volen accedir al play-off d'ascens a Segona Divisió A. El filial groguet arriba més necessitat de punts, en té 18 pels 35 del Nàstic i mirant el coeficient, que marca la classificació, el Villarreal B té 1,56 i és cinquè, mentre que els tarragonins amb 1,75 són segons. El conjunt de Toni Seligrat buscarà seguir invicte al Nou Estadi, on encara no ha perdut cap partit oficial dels que ha disputat aquesta temporada, per seguir empaitant l'Ibiza per la primera posició, mentre que al Villarreal B li urgeixen els tres punts per no despenjar-se en la lluita per l'ascens.

En la primera fase del campionat, el Villarreal va finalitzar tercer amb només quatre derrotes. Aquestes van arribar contra el Peña Deportiva (1-0) a la primera jornada, l'Ibiza (2-0), la Nucía (0-1) i, en l'última jornada de la primera fase, contra l'Ibiza a casa (0-3). Uns resultats que demostren la bona feina del filial groguet que només ha perdut en dos enfrontaments a domicili (un menys que el Nàstic), fet que encara el fa més temible. I és que aquest ha estat un dels equips més regulars de la competició, malgrat la joventut de la plantilla, i, com és habitual en els filials, tenen un bon tracte de pilota.

El conjunt de Miguel Álvarez arribarà al duel de dissabte més descansat que els grana, ja que la primera fase del grup 3B va finalitzar una setmana abans, perquè hi havia un equip menys al grup. Amb tot, aquest passat 25 de març el filial va disputar un partit d'entrenament contra el primer equip on, com era d'esperar, van perdre 5-2. L'autor dels dos gols del filial va ser Juan Carlos Arana, un jugador a tenir molt en compte. En el capítol de golejadors, el pitxitxi del Villarreal B és Álex Millán, amb sis dianes, seguit per Lozano amb 3 i, per darrere, hi ha Dani Esmorís, Diego Collado i Arana amb dues cadascun. Precisament, d'aquests jugadors, Miguel Álvarez no podrà comptar amb Lozano, que va rebre la cinquena targeta groga en l'últim duel disputat contra l'Ibiza i haurà de complir un partit de sanció. Tampoc podrà jugar aquest partit el lateral dret titular, Maxi Villa, que el passat mes de febrer va dir adeu a la temporada per un trencament del lligament creuat del genoll. Els jugadors que sí que estaran disponibles i que estan sent molt importants per al tècnic són Jörgensen a la porteria, Copete a l'eix de la defensa i Millán en atac.