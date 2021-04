Salou instal·larà càmeres per emetre partits en directe al Pavelló

El sistema serà totalment automàtic

Actualitzada 31/03/2021 a les 23:24

L'Ajuntament de Salou incorporarà càmeres de seguiment automàtic per emetre partits en directe, a través de vídeo en directe, al Pavelló Salou Centre, atès que, actualment, arran la situació de pandèmia, les instal·lacions esportives i les competicions s'han vist afectades per les restriccions d'aforament. Aquest nou sistema permetrà gravar i transmetre, en viu, sense necessitat d'operador de càmera, pujar els partits disponibles a una plataforma online i realitzar estadístiques dels encontres i els entrenaments, així com dels jugadors i dels equips, i l'anàlisi del postpartit. Els usuaris podran accedir als continguts, a través d'una plataforma online així com també ho podran fer les entitats, que disposaran d'un canal exclusiu, per a la gestió del seu esport.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, assenyala que «gràcies a la incorporació d'aquest nou equip de gravació, realitzem una inversió en modernització i aconseguim adaptar la pràctica esportiva a la situació que vivim actualment i a les restriccions sanitàries, de seguretat i de control d'aforament existents». D'aquesta manera, «tots els aficionats i aficionades podran gaudir dels partits i de continguts esportius de qualitat, gràcies a la tecnologia intel·ligent; des de qualsevol localització, i també des de qualsevol dispositiu mòbil, sense necessitat de trobar-se, presencialment, a les instal·lacions esportives municipals». Per la seva banda, el regidor de Foment de l'Esport, Daniel López, explica que «amb la contractació d'aquest servei donem compliment a una reivindicació de les entitats esportives salouenques». També posa de manifest que «és una eina que servirà, tant per oferir els partits en directe, com per al treball intern dels equips, ja que també es podran enregistrar entrenaments, contribuint així a l'anàlisi dels equips».